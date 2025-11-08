Yeni Şafak
Ünye'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

17:288/11/2025, Cumartesi
IHA
Söndürülen araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Ordu’nun Ünye ilçesinde seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmından yangın çıktı.

Olay, Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin motor bölümünden aniden dumanlar yükselmeye başladı.

Araç sürücüsünün durumu fark etmesi sonrası olay 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekipler ile Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek motor kısmında başlayan alevleri söndürdü.

Yangının aracın motor kısmında bulunan elektrik tesisatından kaynaklandığı öğrenilirken, otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

Araç, daha sonra çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.


