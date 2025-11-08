Yeni Şafak
Zincirleme kaza 9 yaşındaki İsmail'in sonu oldu

12:328/11/2025, Cumartesi
DHA
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gaziantep'te 3 aracın karıştığı zincirleme kazada İsmail Akan (9) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep-Nizip kara yolundaki Sekili Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 U 9514 plakalı minibüs, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil ve Serhat A.'nın kullandığı 33 ALB 776 plakalı muzlu yüklü kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyonet devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonet sürücüsü Serhat A. ile kamyonette bulunan Mücahit A. (14), Berduhan A. (25) ve İsmail Akan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İsmail Akan, kurtarılamadı. Yaralıların tedavisi devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





