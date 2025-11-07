Yeni Şafak
Gönen'de trafik kazasında sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Gönen’de trafik kazasında sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

16:597/11/2025, Cuma
IHA
GÖNEN'DE TRAFİK KAZASINDA SIKIŞAN SÜRÜCÜ İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI
GÖNEN’DE TRAFİK KAZASINDA SIKIŞAN SÜRÜCÜ İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI

Balıkesir’in Gönen ilçesi Gebeçınar kırsal mahallesi karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, vatandaşın sıkıştığı yerden çıkarılması için yoğun çaba sarf etti.

Ekiplerin başarılı müdahalesi sonucu kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edilerek Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak emniyet ekiplerince inceleme başlatıldı.

#Kaza
#Balıkesir
#Trafik
