Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarptı: Temizlik işçisi son anda kurtuldu

Kaza, Düziçi ilçesi Merkez Mahallesi Hasan Hüseyin Türkoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil, park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, otomobilin kendisine doğru savrulduğunu fark eden temizlik işçisi, hızla kenara kaçarak yara almadan kurtuldu. Kaza yapan sürücü kaza sonrası sinir krizi geçirdi.