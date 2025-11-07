Yeni Şafak
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarptı: Temizlik işçisi son anda kurtuldu

17:037/11/2025, Cuma
IHA
OSMANİYE DÜZİÇİ KONTROLDEN ÇIKAN ARABA KAZA
OSMANİYE DÜZİÇİ KONTROLDEN ÇIKAN ARABA KAZA

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki başka bir araca çarptı. Kazanın yaşandığı sırada bölgede görev yapan belediye temizlik personeli, saniyelerle ifade edilebilecek bir farkla kazadan kurtuldu.

Kaza, Düziçi ilçesi Merkez Mahallesi Hasan Hüseyin Türkoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil, park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, otomobilin kendisine doğru savrulduğunu fark eden temizlik işçisi, hızla kenara kaçarak yara almadan kurtuldu. Kaza yapan sürücü kaza sonrası sinir krizi geçirdi.

Yaşanan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

#Osmaniye
#Kaza
#Otomobil
