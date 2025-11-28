Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Zonguldak
Zonguldak'ta "pos tefeciliği" operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ta "pos tefeciliği" operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

17:0028/11/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Pos tefeciliği operasyonunda 2 tutuklama
Pos tefeciliği operasyonunda 2 tutuklama

Zonguldak'ta kredi kartı üzerinden komisyon alarak "pos tefeciliği" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte pos tefeciliği yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu kuyumculuk yapan G.Ş. (43) ile esnaf O.K. (51) ve S.N'nin (45), herhangi bir ürün satışı olmadan kredi kartı üzerinden işlem yaparak kart sahiplerine nakit para verdikleri belirlendi.

O.K. ve S.N'nin pos cihazı alabilmek için iş yeri açtıkları ancak gerçek ticari faaliyet yürütmedikleri tespit edildi. Yöntemle çok sayıda kişiyi mağdur eden şüphelilerin bu şekilde haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve emniyetteki ifadelerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan G.Ş. ve O.K. tutuklandı, S.N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, soruşturma kapsamında 200'ü aşkın mağdurun bulunduğu, şüphelilerin elde ettiği haksız kazancın MASAK raporuyla netleşeceği öğrenildi.






#adliye
#pos tefeciliği
#sevk
#tutuklama
#Zonguldak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Enflasyon ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Kasım ayı enflasyon açıklanma tarihi