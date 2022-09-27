​Batı Karadenizli balıkçılar limana bol palamutla döndü.

Düzceli balıkçılar limana bol palamutla döndü.

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Akçakoca ilçesi limanına, balıkçılar yüzleri mutlu yanaştı.

Karadeniz'e açılan balıkçılar, limana 2-3 saatte 450 ton palamut getirdi.

Bol balık limandaki trafiği yoğunlaştırdı. Mezatı tamamlayan balıkçılar civar illere balıkları satmaya götürdü.

"Balık fışkırıyor"

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, palamut bolluğu yaşandığını söyledi.

Beklenenden çok balık yakalandığının ifade eden Karakaş, "Resmen denizden palamut fışkırıyor. Bu bolluğundan tezgahlara yansımasını gördük. 1 kilo 100 gram palamudun tanesi 40 lira. İriliğine göre 20 ile 40 lira arasında değişiyor. Balıklar tam kendini bulmuş durumda. Lezzet olarak yağlanma ve gelişme olarak çok iyi durumda. Şu an denizden resmen palamut fışkırıyor diyebiliriz. Bu pozisyona geldik." diye konuştu.

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Karakaş, balık bolluğundan vatandaşın da esnafın da memnun olduğunu belirten Karakaş, 2 saat içerisinde 450 ton civarında 45 bin kasa palamudun limana geldiğini vurguladı.

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