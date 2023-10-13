Batı'nın çirkin gerçeği: İkiyüzlü yalancı

Gazze’ye yönelik soykırım derecesine varan saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail’i korumak için sıraya giren Batılı ülkeler, açıkça yalan söylemekten ve ikiyüzlü tutum benimsemekten geri durmuyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın, çarşamba günü yaptığı bir konuşmada gerçekten şahit olmuş gibi “(İsrail’de) çocukların kafasının kesildiğine dair teyitli resimler gördüğüne” ilişkin yalanı büyük tepki çekti. İşgalci yönetimin, ABD’den sonraki en büyük destekçisi Avrupa Birliği (AB) ise Rusya’nın Ukrayna’da altyapıyı hedef alan saldırılarıyla İsrail’in Gazze’de işlediği benzer suçlar hakkında taban tabana zıt görüş belirtmesi, ikiyüzlü siyaseti kanıtlar nitelikte.

Beyaz Saray Biden’ı düzeltti

Biden’ın, resmi makamlar tarafından doğrulanmayan “Bebekler öldürüldü” yalanına sarılmasının ardından Beyaz Saray alelacele bir açıklama yayınlayarak ABD Başkanı’nın kara propagandasını düzeltmek zorunda kaldı. Beyaz Saray yetkilisi, CNN’e Biden ve diğer ABD’li yetkililerin kişisel olarak Hamas’ın çocukları öldürdüğünü görmediğini ve bunu teyit etmediğini belirtti. NBC’nin haberinde ise Beyaz Saray’dan iki yetkili, Biden’ın ifadelerinin medyadaki haberlere ve İsrail yetkililerinin iddialarına dayandığını açıklamak zorunda kaldı.

Ursula Von der Leyen

Rusya’ya başka İsrail’e başka yorum

Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları hakkında “Rusya’nın sivil altyapıyı, özellikle elektrik altyapısını hedef alan saldırıları savaş suçudur. Kış gelirken insanların suyunu, elektriğini ve doğal gazını kesmek, sâfi terör eylemleridir. Bunu bu şekilde nitelendirmeliyiz” diyen AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in ise terör devleti İsrail saldırılarında tam tersi bir tutum benimsemesi büyük tepki çekti. Gazzelilerin elektrik, su ve yakıtını kesen, altyapı tesislerini vuran işgalci hükümete şu ana kadar herhangi bir eleştiri getirmeyen Von der Leyen, yapılanları terör olarak değil, “İsrail’in kendini savunma hakkı” olarak nitelendirdi.

Filistinli örgüt yasaklandı

Terör devleti İsrail’in Gazze’deki katliamına mühimmat sağlamayı teklif eden Almanya, Filistin’e insani yardımı da sonlandıracağını söyledi. Kararın “bölgesel barışa ve İsrail’in güvenliğine hizmet edeceği” açıklandı. Berlin yönetimi ayrıca Hamas’ın ve Filistin yanlısı Samidoun kuruluşunun Almanya’daki faaliyetlerini de yasaklayacağını duyurdu.

PARİS’TEN YASAKLAMA

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, valilere gönderdiği mesajında “kamu düzenini bozabilecekleri” gerekçesiyle Filistin’e destek gösterilerinin tümünün yasaklanması talimatını verdi. Darmanin, yasaklanan bu gösterilere katılanların da gözaltına alınmasını istedi.

Filistinliyse sorun yok

Batılı ünlülerin Gazze’deki kıyımın fotoğraflarıyla İsrail için destek istemesi ise pes dedirtti. ABD’li oyuncu Jamie Lee Curtis, “Göklerden gelen terör” açıklamasıyla yaptığı paylaşımda fotoğraftaki çocukların Filistinli olduğunu öğrenince paylaşımını sildi. Curtis’in hareketi üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı “Ölenler Filistinli çocuklar olunca sorun yok mu?” şeklinde tepki gösterdi. Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, Gazze’nin yıkım fotoğraflarını paylaşarak işgalci İsrail’e dua istedi. Bieber, tepkiler sonrası paylaşımını kaldırıp düz bir zemine aynı satırları yazdı.

X, baskılara boyun eğdi

İfade özgürlüğü nedeniyle sık sık diğer ülkeleri eleştiren AB’nin, X’e Filistin yanlısı görüş bildiren hesapları kapatması yönünde yaptığı baskılar sonuç verdi. X CEO'su Linda Yaccarino, yüzlerce "Hamas bağlantılı hesabı" kaldırdığını ve on binlerce içeriği kaldırmak için adımlar attıklarını söyledi. Avrupa Komiseri Thierry Breton'a hitaben yazılan mektupta, "AB dahil dünyanın dört bir yanından gelen kolluk kuvveti taleplerine hızlı bir şekilde yanıt veriyoruz" denildi.

Cesaretinizden dolayı kutlarım

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e dün gerçekleştirdiği ziyarette “Sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak burdayım” açıklamasını yaparken, Gazze’de sivil katliamı yapan işgalci gücü "cesaretinden dolayı" tebrik etti. Siyonist Başbakan Binyamin Netanyahu ile Tel Aviv'deki toplantıdan sonra açıklamalarda bulunan Blinken, İsrail ağzıyla açıklamalarda bulundu. Gazze Şeridi’nde yapılan soykırımı görmezden gelen Blinken, Hamas'ın İsraillilere yönelik eylemleri için, "DEAŞ'tan bu yana bu denli ahlaksızlık görmedik" ifadesini kullandı.















