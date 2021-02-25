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MALATYA

Battalgazi Belediyesi’nde öncelik iş sağlığı ve güvenliği

Battalgazi Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında Biyolojik etkenlere maruziyet riskinin önlenmesi amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan personellere, genel sağlık taraması gerçekleştiriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Battalgazi Belediyesi
Battalgazi Belediyesi

‘İnsana Hizmet ve Hürmet Eden Belediyecilik’ parolası ile ilçe genelindeki çalışmalarını aralıksız devam ettiren Battalgazi Belediyesi, bir yandan ‘Önce İnsan’ anlayışı doğrultusunda hizmetlerini sürdürürken, diğer yandan da personellerin iş sağlığı güvenliği kapsamında sağlık taramalarını sürdürüyor. Battalgazi Belediyesi, vatandaşların tertemiz bir sabaha uyanması için sahada etkin bir şekilde çalışmalarını sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli 353 personele, iş sağlığı güvenliği kapsamında Biyolojik etkenlere maruziyet riskinin önlenmesi amacıyla, genel sağlık taraması gerçekleştirdi. Riskli durumda bulunan personellere her yıl düzenli olarak bu sağlık taramasını gerçekleştiren Battalgazi Belediyesi, hizmetlerinin yanı sıra iş sağlığı ve güvenliğine verdiği önemle de büyük takdir toplamaya devam ediyor. Battalgazi Belediyesi iş yeri hekimi Uzman Doktor Talat Turgut, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen sağlık taramalarının, yedi hafta süreceğini belirtti.

BAŞKAN GÜDER: “ÖNCELİĞİMİZ İNSAN SAĞLIĞI DİYORUZ”

Konu hakkında kısa bir açıklama gerçekleştiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Yaz kış demeden, yağmur kar demeden, gece gündüz Battalgazi’mize en iyi şekilde hizmet edebilmek için çalışıyor, ilçemizi daha yaşanabilir bir hale getiriyoruz. Çalışan arkadaşlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği bizim için her şeyden önemli. Çalışanlarımızın sağlıklı olmaları ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sürdürmeleri de bizim için çok önemli. Sağlıklı olmayan bir bedenin çalışması verimli olması mümkün değil. İnsan sağlığı, insan hayatı ihmale gelmez. Battalgazi Belediyesi büyük bir ailedir ve bu ailenin fertlerinden bir tanesinde bir sıkıntı olursa eğer, o sıkıntı ailenin genelini etkiler.

Battalgazi Belediyesi olarak önceliğimiz her zaman insan sağlığı diyoruz. Her zaman bu düşünce ile hareket ettik ve etmeye devam ediyoruz. Özellikle personellerimiz işlerini yaparken tüm tedbirleri almaları ve son derece de dikkatli olmaları gerekmektedir. Temizlik işleri Müdürlüğümüze bağlı personellerimizin, Biyolojik etkenlere maruz kalma riskini önlemek amacıyla genel sağlık taramalarını gerçekleştiriyoruz” dedi.

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