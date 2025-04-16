BAU’dan yapay zekanın gerçekleştirdiği ilk zirve

İnsanlık tarihinin en önemli teknolojik gelişimlerinden biri olarak kabul edilen yapay zeka alanında ülkemizin ve MENA Bölgesi’nin (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) en önemli zirvelerinden olan Future AI Summit’25, İstanbul’daki Bahçeşehir Üniversitesi’nde başladı. Bu yıl ikincisi gerçekleşen zirvenin açılışını yapay zeka destekli sunucu “Lucia” yaptı.





Kendi hazırladığı konuşmasını seslendiren Lucia, “Bir tırtıldım, kelebeğe dönüştüm” ifadelerini kullanırken etkinliğin düzenleyicilerinden BAU Global Başkan Yardımcısı Dr. Serdar Şenel , zirvenin tamamen yapay zeka tarafından hazırlandığını söyledi.





Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Future AI Summit 2024 çıktılarının yüklendiği yapay zekanın bu yılki temayı “Metamorph” olarak belirlediğini dile getiren Şenel, zirvenin Avrupa, Asya ve Afrika’nın kesişiminde olan İstanbul’da düzenlenmesinin önemine de dikkat çekti. Şenel, zirvenin temasından, konuşmacılara, tüm etkinliklerin planlamasından, konuşmaların farklı dillerde yazıya çevrilmesine kadar tamamen yapay zeka tarafından hazırladığını dile getirdi.





DÖNÜŞÜM ÇAĞI

Konuşmasında yapay zekanın yeni bir dönüşümü gerçekleştirdiğine vurgu yapan Şenel şunları söyledi:

“Bugün burada yalnızca bir teknolojiyi konuşmak için değil, bir çağın bağlamını birlikte kavramak için toplandık. Ve bu çağın adı: Dönüşüm. Dönüşüm; değişimin ötesinde, yeni bir bilinç ve işleyişin ortaya çıkışıdır. Bu yılki temamızı "Metamorph" yani dönüşüm olarak belirlememizin nedeni de tam olarak bu: Tırtılın kelebeğe dönüşmesi gibi, yapay zekâ da dönüşüyor ve bizleri de dönüştürüyor.”

BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu.

İNSAN FAKTÖRÜ HER ZAMAN ÖN PLANDA OLMALI

Şenel’in konuşmasının ardından BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu değerlendirmelerde bulundu. Zirvenin sadece teknolojik dönüşümleri anlamayı kapsamadığını ifade eden Hatipoğlu, etkinliğin toplumsal ve etik dönüşümleri anlamaya ve bu dönüşümlerle etkileşim kurmaya yönelik arayışı da yansıttığını söyledi.





Yapay zekanın geliştiği süreçte insan faktörünün ön planda tutulması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Esra Hatipoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Yapay sinir ağları, etik çerçeveler, makine öğrenmesi algoritmaları ve yapay zekânın toplumsal etkileri üzerine tartışırken, insan faktörünü her zaman ön planda tutmalıyız. Teknoloji insanlığa hizmet etmeli, insanlık teknolojiye değil. Biz eğitimciler, araştırmacılar ve yenilikçiler olarak, yarattığımız dönüşümlerin eşitlik, saygı ve etik sorumluluk ilkeleriyle yönlendirilmesini sağlamakla yükümlüyüz.”

BAU Mütevelli Heyeti adına konuşan Saygın Şenel.

‘TARİHİ MİSYONU ÜSTLENMEK ÜZERE KOLLARI SIVADIK’

BAU Mütevelli Heyeti adına konuşan Saygın Şenel ise yaptığı konuşmasında “Büyük sorular bizleri bekliyor. Çok yakında teknoloji devrimin baştan sona değiştireceği iş akışlarının yanı sıra, yeni dönemin anlam arayışı sorgularının, varoluşsal sancılarını da hayatımızın tam ortasında hisseder hale geleceğiz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl ilkini Future AI Summit’in sadece bir teknoloji zirvesi olmaktan öte, birçok soruya cevap aranan bir platforma dönüşmüş olması hepimiz adına gurur verici. Sadece bir yıl içinde yaşanan gelişmelere baktığımızda bile, konuştuğumuz konuların bağlamının ne kadar hızlı evrildiğini açıkça görüyoruz. İşte tam da bu çağın eşiğinde Bahçeşehir Üniversitesi olarak ülkemizde tarihi bir misyonu üstlenmek üzere kolları sıvadığımızı da bilmenizi isterim. Bu misyon, yapay zeka devrimi ile gerçekleşecek olan, ekonomik, sosyolojik ve kültürel dönüşüme öncülük etme ve değer katma misyonudur. İnsanlık adına, ülkemiz adına, iş dünyası adına, paydaşlarımız adına ve en önemlisi gençlerimiz adına, geleceğe ışık tutma görevidir” dedi.





UNITAR BAŞKANI VİDEO MESAJ GÖNDERDİ

Zirveye, Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (BM UNITAR) İcra Kurulu Direktörü Michelle Gyles-McDonnough video mesaj gönderdi. Gyles mesajında şu ifadeleri kullandı:

“ Bu zirve, iş birliği ve dönüşüm ruhunu somutlaştırıyor; küresel kurumlar, yenilikçiler ve etik çerçeveler için bir katalizördür. Politikacılar, geliştiriciler, eğitimciler ve girişimciler olarak bu salonda bulunan sizler, bu materyalin yazarlarısınız.”

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Koç.

22 TRİLYONLUK BÜYÜKLÜK

Huawei Cloud Europe Başkan Yardımcısı Janice Peng zirvenin açılış konuşmasında yapay zekanın geleceğiyle ilgili yapılan bazı araştırmalardan bilgiler paylaştı. Yapay zekanın küresel ekonomideki büyüklüğünün 22 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini ifade eden Yeng, “Bu süreç aynı zamanda 19 milyonun üzerinde yeni iş imkânı doğuracak. Bu dönüşüm hepimizi etkileyecek. Yapay zeka dönüşümü endüstriler arasında yayılıyor. 200 milyondan fazla araç sürücüsüz hale gelirken, iş gücünün de dönüşeceğini göreceğiz. Bağımsız sektörlerdeki ekonomik üretimin yüzde17’sinden fazlası yapay zeka kaynaklı olacak. Eğitim alanında 15 milyondan fazla dijital içerik üretilecek, bu da insan ve makine arasında sürekli öğrenme sistemine geçileceği anlamına geliyor” dedi.





36 ETKİNLİK 120 KONUŞMACI

Zirve iki gün boyunca 3 ayrı salondaki 36 etkinlikle devam edecek. 120 konuşmacının yapay zeka ile ilgili tüm gelişmeleri, teknolojideki ve hayatımızdaki dönüşümü konuşulacağı “Future AI Summit’25, İstanbul’da teknoloji firmaları, şirketler, girişimcilerle öğrencileri de açılan stantlarda buluşturuyor. Üniversite öğrencileri, hem teorik hem de pratikte yapay zekanın farklı sektörlere etkilerini gözlemleme şansı yakaladığı zirveye 8 bin kişinin katılması bekleniyor.



