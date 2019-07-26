Gündem Bavulun içinden parçalanmış ceset çıktı
ESKİŞEHİR

Bavulun içinden parçalanmış ceset çıktı

Eskişehir’de, 27 yaşındaki Afganistanlı Malik Gülen’in parçalara ayrılıp bavul içerisine konulmuş cesedi bulundu. Olayla ilgili 22 yaşındaki Beitollah Tatlıdil gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Polis ekipleri olay yerine araştırma yaparken
Polis ekipleri olay yerine araştırma yaparken

Eskişehir'de saat 21.30 sıralarında Erenkey Mahallesi Bozkaya Sokak’ta meydana gelen olayda iddiaya göre 2 katlı bir evde yaşayan Afganistanlı geçici tarım işçileri, iddiaya göre eve geldiklerinde yerde kan izlerine rastladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evin avlu kısmında bavulun içerisine konulmuş Afganistanlı Malik Gülen’in parçalara ayrılmış cesedini buldu.

POLİS KISA SÜREDE ŞÜPHELİYİ YAKALADI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın şüphelisi olarak Beitollah Tatlıdil’i kısa sürede saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

Öldürülen gencin yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Gülen’in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu’na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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