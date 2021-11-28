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NEVŞEHİR

Baykar'ın genç mühendisine veda: Tarık Kesekci son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirenlerden uçak mühendisi Tarık Kesekci'nin cenazesi Nevşehir'de toprağa verildi. Kesekci'nin Nevşehir'de düzenlenen cenaze törenine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı.

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Haber Merkezi AA
Baykarın genç mühendisine veda: Tarık Kesekci son yolculuğuna uğurlandı
Vefat eden Tarık Kesekci için Nevşehir'deki Hacı Rasim Uzer Camisi'nde tören düzenlendi.

İstanbul Genç İHH'nin Bursa'da düzenleyeceği Teknoloji Kampı'na giderken İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü mevkisinde otomobilin aynı yönde seyreden tıra arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden dört gençten biri olan Kesekci için Nevşehir'deki Hacı Rasim Uzer Camisi'nde tören düzenlendi.

Cenaze törenine, gencin ailesi ve yakınları, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İHH Genel Başkan Yardımcıları Sait Demir ve Yavuz Dede, il protokolü ile Kesekci'nin mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

AA

Cenaze namazının ardından konuşan Selçuk Bayraktar, merhum Kesekci'nin vatanperver, çalışkan bir uçak mühendisi olduğunu, ülkesi için önemli çalışmalara imza attığını belirterek, "Tarık kardeşimiz, kendisini ülkesi, milleti için mühendislik alanına adamış şekilde çalışırken diğer taraftan iyilik ve sosyal faaliyetlerden de geri kalmak istemezdi. Genç yaşında mühendislik ekibine liderlik etmeyi başarmıştı. Yüksek donanımlı bir mühendisti ama Tarık'ı özel kılan ondaki şuur ve idealizmdi. Bütün yaşantısı iyilik peşinde koşmaktı, son yaşadığı da o yolda oldu." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar.
AA
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar.

Kesekci'nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Taşlıbel Mezarlığına defnedildi.

Uçak mühendisi ve İHH gönüllüsü Kesekci, Baykar tarafından üretilen insansız hava araçlarında uçuş performans ve analiz mühendislik takımının liderliği görevini sürdürüyordu. Kesekci, İHH'nin yurt dışı faaliyetlerinde de gönüllü görev alıyordu.

AA

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BAYKAR elim kaza sonucu hayatını kaybeden Tarık Kesekçi için duygusal bir klip yayınladı
Orhangazi-İzmir otoyolu Selçukgazi Tüneli yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil önündeki kamyona çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerden birinin İHA ve SİHA'ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak görev yapan Baykar'ın uçak mühendisi Tarık Kesekçi olduğu belirtildi.

BAYKAR resmi Twitter hesabından yapılan duygusal paylaşımda, 'Milli Teknoloji Hamlesi idealinin genç mühendislerinden, değerli dava arkadaşımız Tarık Kesekçi'yi elim bir trafik kazasında kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine ve ekibimize başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun...' denildi.

Selçuk Bayraktar ise yaptığı paylaşımda, 'Vatansever, idealist, iyi ahlaklı, gayretli, şuurlu, T3Vakfı'mızda yetişen ve çok sevdiğim mühendis kardeşim Tarık Kesekçi, Hâkk'a yürüdü.

AKINCI'da birlikte çok sabahladık. Allah rahmet eylesin. Mekânın cennet olsun. Vatan sana minnettardır. Seni çok özleyeceğim kardeşim...' ifadelerine yer verdi.


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