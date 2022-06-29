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MUĞLA

Bayram tatili 9 güne çıktı: Rezervasyonlar 2 kat arttı

Kabine toplantısının ardından birçok müjde veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 9 günlük bayram tatili olacağını belirtmesinin ardından Bodrum’da rezervasyonlar 2 katına çıktı. Otelciler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği haberi sevinçle karşıladı.

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Haber Merkezi İHA
Bayram tatili 9 güne çıktı: Rezervasyonlar 2 kat arttı
Bodrum (arşiv)

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıktığını açıklamasının ardından Bodrum’daki otellerde rezervasyon sayıları yüzde 50 artış gösterdi. Bu müjdeli haberle birlikte turizmciler bayram programlarını 9 güne göre ayarlamaya başladı. Birçok otelde rezervasyon artışı gözlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kurban Bayramı tatilini 9 güne çıkarmasının ardından rezervasyonlarda ciddi bir artış gözlendiğini belirten Doora Otel Genel Müdürü Atilla Doğancı, “Kesinlikle doğru bir karar oldu. Turizm ciddi bir kan kaybetmişti, pandemi sürecinden dolayı. Bir de istenmeyen savaşlar çıkınca hem yabancı, hem yerli turistlerimizde ciddi bir kriz başladı. Bu 9 günlük tatil iyi bir kararla birlikte Bodrum ve Ege bölgesine, Türkiye turizminde iyi bir şekilde karşılandı. Bir takım zararlarımızı en azından hem yerli insanımız hem yabancı turistlerimizde çok iyi faydalanacağını umuyoruz. Bu kararın ardından sabah rezervasyonlarımız da yerli turistlerimizde de ciddi anlamda bir rezervasyon artışı görüldü. Şu anda telefonlarımız ve sosyal ağlardan rezervasyonlarımız ciddi anlamda yükselmekte. Bayram tatilinin kısa süre olacağı nedeniyle birçok konserimizi iptal etmiştik. Şimdi toplantı yaptık ve konserlerimizi arttırdık. Biz Doora Otel olarak Haziran ayını yüzde 85 doluluk oranıyla kapatıyoruz” dedi.


Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya da kararın iyi olduğunu dile getirerek, “Bu sezon 2018, 2019 sezonlarına yaklaştı. Bu bayram 9 güne çıkarılmasının turizme etkisi büyük olacak. Daha yeni açıkladı Sayın Cumhurbaşkanımız birkaç gün içerisinde etkisini görürüz rezervasyonlarda. Haziran ayı Bodrum’da yüzde 70’lere varan doluluk oranıyla geçti. Kendi işletmemiz tam doluluğu yakaladı. Temmuz ve Ağustos ayının nasıl geçeceğini öngöremiyoruz. Ama şu anda 2018 ve 2019 rakamlarına yaklaştı. İyi bir sezon geçireceğimizi umut ediyoruz. Bayram konserlerimiz devam edecek Kurban bayramı boyunca. Birinci gün Faik Öztürk, Safiye Soyman, 2’nci gün Kubat Azka sahnesinde olacak. 3’üncü gün Hülya Avşar, 4’üncü gün ise Funda Arar var sahnemizde. Bayram sonrasına da 9 günlük tatil olduğu için eklemeler yapacağız” ifadelerini kullandı.

Turizmde 9 günlük bayram coşkusu
EKONOMİ
Turizmde 9 günlük bayram coşkusu

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da: Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
FOTOĞRAF 13
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında önemli kararların alınacağı kabine toplantısı öncesinde heyecanlı bir bekleyiş var.<br><br>Gündeme gelecek konulardan biri kurban bayramı tatilinin süresi.
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Kurban Bayramı tatiline çok yakın bir tarihte 15 Temmuz'un da resmi tatil olması nedeniyle arada kalan 13 Temmuz ve 14 Temmuz tarihlerinin idari izin olarak karara bağlanması durumunda tatilin 9 güne çıkarılması gündemde.
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13 – 14 TEMMUZ İDARİ İZİN SAYILIRSA KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK<br><br>Kurban Bayramı'nın normal şartlarda 4 gün olarak idrak edilmesine karşın Arefe gününün 8 Temmuz'a denk gelmesi ve bayramın son günü ile yine resmi tatil olan 15 Temmuz arasında sadece 2 günün olması gözleri 9 günlük tatil ihtimaline çevirdi.
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13 ve 14 Temmuz tarihlerinde memurların idari izinli olmasına yönelik bir karar çıkarsa bayram izni 9 güne çıkarılmış olacak.
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SON KARAR KABİNE TOPLANTISINDA VERİLECEK<br><br>Kabinede Turizm sektöründeki beklentilerin de değerlendirilmesi ile nihai karar alınacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunacak.
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Turizmci istiyor, sanayici istemiyor<br><br>Turizm sektörü, kurban bayramı tatilinin 9 güne çıkmasını beklerken sanayiciler tatil süresinin uzatılmamasından yana.
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Karar, kabine toplantısında alınacak.<br><br>
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Kurban bayramı tatili normal şartlarda; 9, 10, 11 ve 12 Temmuz olarak 4 gün.<br><br>
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Tatil günleri<br>Diyanet’in Dini Günler Takvimi’ne göre Kurban Bayramı tatil günleri ise şu şekilde...
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Kurban Bayramı Arefesi: 8 Temmuz Cuma
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Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi<br><br>Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar<br><br>Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi<br><br>Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
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Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da: Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
Kurban Bayramı, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayıp Salı günü bitecek. Bayramdan sonraki ilk Cuma ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Arada kalan 2 günün tatil olma beklentisi var… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın kabine toplantısına liderlik edecek ve başta Kurban Bayramı tatili için merak edilen idari izin konusu olmak üzere birçok önemli konu Bakanlar Kurulu tarafından değerlendirilecek. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte Kurban Bayramı kararına ilişkin beklenti ve kabine toplantısına dair detaylar...


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