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Gündem Bayramın ilk günü acemi kasap bilançosu 5 bin 282 yaralı
İSTANBUL

Bayramın ilk günü acemi kasap bilançosu: 5 bin 282 yaralı

Bayramın ilk günü acemi kasap bilançosu: 5 bin 282 yaralı

Kurban Bayramı'nın ilk gününde, bu yıl da yine hastaneler acemi kasaplarla doldu. Türkiye genelinde kurban kesimi sırasında kesici alet ya da hayvanların darbeleri sonucu 5 bin 282 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Türkiye'de çok sayıda vatandaş hastanelik oldu.
Türkiye'de çok sayıda vatandaş hastanelik oldu.

Türkiye, bu yıl Kurban Bayramı’na koronavirüsün salgınının gölgesinde girdi. Bayram namazının ardından vatandaşlar, önceden belirlenen noktalarda kurbanlarını keserek dini vecibelerini yerine getirdi. Kesim sırasında genellikle maske ve sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü. Ancak kurban kesimi sırasında istenmeyen görüntüler de yaşandı. Bazı kişiler kurbanlıklarını belirlenen alanların dışında kesti. Bazıları da kurban kesimini çocukların gözleri önünde yaptı.

İstanbul'da bin 153 kişi kurban kesmeye çalışırken yaralandı
GÜNDEM
İstanbul'da bin 153 kişi kurban kesmeye çalışırken yaralandı

İstanbul'da bin 153 kişi yaralandı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban kesimi sırasında, kesici alet ve hayvanların darbeleri sonucu yaralanmalar oldu. Türkiye genelinde bayramın ilk günü kurban keserken saat 16.30'a kadar 5 bin 282 kişi hastanelere başvurdu. Kurban kesimi sırasında en fazla yaralanan sayısı, 1153 kişiyle İstanbul oldu. İstanbul'u ise 301 kişiyle Bursa takip etti. Siirt, Sinop, ve Tunceli’de ise bu konuda hastaneye başvuru olmadı.

Elini sokan arıyı bıçaklamaya kalkınca hastanelik oldu
OYNAT 00:36
Elini sokan arıyı bıçaklamaya kalkınca hastanelik oldu
Kocaeli'de kurbanlığı keserken satır ya da bıçakla kendini yaralayan acemi kasaplar, soluğu hastanelerde aldı. Kurbanlık hayvanı keserken kolunu sokan arıya bıçakla müdahale etmek isterken elini kesen vatandaş da hastanelik oldu.


Kayseri'de kaçan dana ortalığı birbirine kattı: Gel kurban olduğum
GÜNDEM
Kayseri'de kaçan dana ortalığı birbirine kattı: Gel kurban olduğum

İl il yaralanan kişi sayısı

  • Adana (78), Adıyaman (107), Afyon (12), Ağrı (29), Amasya (110), Ankara (190), Antalya (3), Artvin (28), Aydın (65),
  • Balıkesir (48), Bilecik (17), Bingöl (1), Bitlis (3), Bolu (25), Burdur (24), Bursa (301),
  • Çanakkale (59), Çankırı (50), Çorum (50), Denizli (96), Diyarbakır (12)
  • Edirne (4), Elazığ (51), Erzincan (27), Erzurum (86), Eskişehir (40), Gaziantep (147),
  • Giresun (17), Gümüşhane (20), Hakkari (3), Hatay (65), Isparta (13),
  • İstanbul (1153), Mersin (100), İzmir (60), Kars (26), Kastamonu (28),
  • Kayseri (129), Kırklareli (8), Kırşehir (12), Kocaeli (163), Konya (86), Kütahya (26), Malatya (164), Manisa (42), Kahramanmaraş (56), Mardin (20), Muğla (40),
  • Muş (7), Nevşehir (21), Niğde (19), Ordu (19), Rize (88), Sakarya (92), Samsun (51), Siirt (0)
  • Sinop (0), Sivas (103), Tekirdağ (61), Tokat (132), Trabzon (12), Tunceli (0), Şanlıurfa (151),
  • Uşak (28), Van (41), Yozgat (47), Zonguldak (24), Aksaray (48), Bayburt (26), Karaman (35)
  • Kırıkkale (127), Batman (9), Şırnak (4), Bartın (17), Ardahan (25), Iğdır (25), Yalova (32), Karabük (20), Kilis (42), Osmaniye (48), Düzce (34)

Malatya'da kesilen büyükbaş tüberkülozlu çıktı: Hemen yetkililere haber verdi
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Kurban ibadetini yerine getirmek üzere Canlı Hayvan Pazarı'ndaki bir satıcıdan 3 gün önce büyükbaş hayvan satın alan Yaşar Pekşen, aldığı kurbanlığı kendi imkanlarıyla kesti.
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İç organlarını çıkardığında kaburgayı ve akciğeri sarmış kabarcıkları fark eden Pekşen, tanıdığı veteriner ve kasapları arayıp durumu anlattı.
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Hayvanın hastalıklı olma ihtimalini göz önünde bulunduran Pekşen, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.
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İhbar üzerine Dolamantepe Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, hayvanda 'tüberküloz' hastalığı olduğunu belirledi. Konuyla alakalı rapor tutan ekipler, etler, sakatatlar ve derinin imha edilmesi için çalışma başlattı.
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'AKCİĞERİNDE DEĞİŞİK ŞEYLER ÇIKTI'<br>​<br>​ Yaşar Pekşen, hayvanı 3 gün önce aldığını belirterek, Sabah kurbanı kestik, akciğerinde değişik bir şeyler çıktı. Veteriner, hayvanın tüberküloz olduğunu ve etinin yenmeyeceğini bize söyledi. Üç ortak, kurbanı 6 bin 100 liraya aldık. Kesince hastalığı belli oldu, yoksa hayvan sağlıklı görünüyordu, dış görünüşü güzeldi. Kesimde değişik böyle değişik şeyler çıktı diye konuştu.
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Malatya'da kesilen büyükbaş tüberkülozlu çıktı: Hemen yetkililere haber verdi
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, kestiği büyükbaş hayvanın iç organlarından şüphelenip, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine haber veren Yaşar Pekşen, hayvanda 'tüberküloz' hastalığı olduğunu öğrenince şok geçirdi.

Manzara yine değişmedi: Acemi kasaplar hastanelere akın etti
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Her Kurban Bayramı'nda yaşanan bilindik manzaralar bu bayramda yaşandı ve Kahramanmaraş'ta hastaneleri acil servisleri kurban yerine kendilerini kesen acemi kasaplarla dolu.
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Aralarında çocukların da olduğu acemi kasaplar ambulansla veya yakınları tarafından hastaneler götürülerek tedavileri yaptırıldı.
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Sağlık personeli tarafından dikişleri atıldıktan sonra taburcu edilen acemi kasaplar, yarım bıraktıkları işi bitirmek için tekrara kurbanının yanına gitti.
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Yurdun çeşitli yerlerinden acemi kasaplar hastanelere akın etti
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Manzara yine değişmedi: Acemi kasaplar hastanelere akın etti
Kurban keserken kazara kendilerini kesen acemi kasaplar hastanelere akın etti. Yurdun çeşitli yerlerinden aralarında çocukların da olduğu acemi kasaplar ambulansla veya yakınları tarafından hastaneler götürülerek tedavileri yaptırıldı.
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