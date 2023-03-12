BBP Genel Başkanı Destici: Partimizin çıkaracağı milletvekili sayısından ziyade Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak istiyoruz

"Bu hükümet, bu ittifak, bu iktidar, Sayın Cumhurbaşkanımız bu işlerde çok mahir ve tecrübeli. Daha önce yaşanan depremlerden çok başarıyla çıktı. Diğerleriyle kıyaslanamayacak büyüklükte, çok geniş alanda, 11 ilde, 13-14 milyon etkilenmiş. Kolay değil. Ama Türkiye de büyük bir devlet, güçlü bir devlet. Bunun altından hep birlikte kalkacağız. Yaralarımızı birlikte saracak, yaralılarımızı birlikte iyileştirecek ve inşallah bu zorluğu da birlikte yeneceğiz."

"Bu hükümet, bu ittifak, bu iktidar, Sayın Cumhurbaşkanımız bu işlerde çok mahir ve tecrübeli. Daha önce yaşanan depremlerden çok başarıyla çıktı. Diğerleriyle kıyaslanamayacak büyüklükte, çok geniş alanda, 11 ilde, 13-14 milyon etkilenmiş. Kolay değil. Ama Türkiye de büyük bir devlet, güçlü bir devlet. Bunun altından hep birlikte kalkacağız. Yaralarımızı birlikte saracak, yaralılarımızı birlikte iyileştirecek ve inşallah bu zorluğu da birlikte yeneceğiz."

"Tabii ana gündem maddemiz seçimdi. Cumhur İttifakı, devletin bekasını, bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyen bir ittifak. Bir noter masası ya da bir pazarlık masası değil. Bunun için bu ilkelerimiz etrafında bu görüşmelerimiz gerçekleştirildi."

"Tabii ana gündem maddemiz seçimdi. Cumhur İttifakı, devletin bekasını, bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyen bir ittifak. Bir noter masası ya da bir pazarlık masası değil. Bunun için bu ilkelerimiz etrafında bu görüşmelerimiz gerçekleştirildi."

"Şimdi altı, tabii bir de HDP var, yedi. Buna TİP'tir, diğer sol partiler, belki seçimin Meclis ayağında eklenmeyecekler ama Cumhurbaşkanlığı ayağında kuvvetle muhtemel HDP'si de yani PKK'nın partisi de DHKP/C'nin TİP'i de TİKKO'nun, diğer aşırı sol partileri de bunların hepsi, 10 Aralık Hareketçileri de yani ne kadar aşırı sol, marjinal varsa bunların tamamının Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği gözüküyor. Çünkü şunu biliyorlar, CHP ve Sayın Kılıçdaroğlu eski yol arkadaşları. 80 öncesine döndüğümüzde bunların hepsi Dev-Sol, Dev-Genç derneklerinde, başka sol fraksiyonlar adı altında, derneklerde, partilerde birlikte gençlikleri geçmiş, birlikte yoldaşlık yaptıkları insanlar. Dolayısıyla da şu anda çok kolay anlaşabiliyorlar. HDP'nin üst yapısına baktığınızda da bunu çok rahat görüyorsunuz."