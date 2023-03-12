BBP Genel Başkanı Destici: Partimizin çıkaracağı milletvekili sayısından ziyade Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak istiyoruz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici.
CNN Türk canlı yayınında konuşan BBP Genel Başkanı Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile deprem bölgesine ziyaretlerde bulunduğunu belirterek, devlet ve milletin birlikte yaraları hızlı bir şekilde sarmaya devam ettiğini söyledi.
"Fitne ateşi" sokmaya çalışanlara milletin itibar etmediğini dile getiren Destici, "Milletimiz de bunları ayırt ediyor. Kimin hizmet için geldiğini, kimin fotoğraf çektirmek için propaganda için geldiğini görüyor." diye konuştu.
Destici, seçim hazırlığı ve Cumhur İttifakının genişlemesine ilişkin sorular üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa 40 dakikaya yakın bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, görüşmede hemen hemen gündemdeki her konuyu konuşma fırsatı bulduklarını aktardı.
"Partimizin çıkaracağı milletvekili sayısından ziyade Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak istiyoruz"
İYİ Parti başta olmak üzere diğer partilerden BBP'ye katılanlar olduğunu anlatan Destici, İYİ Parti Eyüpsultan Belediye Meclis Üyesi Naim Volkan'a bugün rozetini taktığını söyledi.
Altılı masa değerlendirmesi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Millet İttifakının altılı masaya evrildiğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Şimdi altı, tabii bir de HDP var, yedi. Buna TİP'tir, diğer sol partiler, belki seçimin Meclis ayağında eklenmeyecekler ama Cumhurbaşkanlığı ayağında kuvvetle muhtemel HDP'si de yani PKK'nın partisi de DHKP/C'nin TİP'i de TİKKO'nun, diğer aşırı sol partileri de bunların hepsi, 10 Aralık Hareketçileri de yani ne kadar aşırı sol, marjinal varsa bunların tamamının Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği gözüküyor. Çünkü şunu biliyorlar, CHP ve Sayın Kılıçdaroğlu eski yol arkadaşları. 80 öncesine döndüğümüzde bunların hepsi Dev-Sol, Dev-Genç derneklerinde, başka sol fraksiyonlar adı altında, derneklerde, partilerde birlikte gençlikleri geçmiş, birlikte yoldaşlık yaptıkları insanlar. Dolayısıyla da şu anda çok kolay anlaşabiliyorlar. HDP'nin üst yapısına baktığınızda da bunu çok rahat görüyorsunuz."
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce ağır ifadelerle tepki gösterdiği Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya gelmesini eleştiren Destici, Millet İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda Türkiye'de kaoslar ve siyasi krizler yaşanacağını söyledi.
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) HDP'nin Hazine yardımı ödenen hesaplarına geçici bloke konulmasına dair kararını kaldırmasına da tepki gösteren Destici, AYM'nin siyasi değil, hukuki karar vermesi gerektiğini ifade etti.
Destici, siyasi partilerin bu dönemde Hazine yardımı almamaları, bu yardımı deprem bölgesine göndermeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.