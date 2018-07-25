Bedellide değişiklik

Bedelli askerlikle ilgili yeni düzenlemeye göre 1 Ocak 1994 doğumlular da bedelliden yararlanabilecek.

AK Parti bedelli askerliğin 1 Ocak 1994 doğumluları da kapsaması için TBMM'ye değişiklik önergesi verecek. 31 Aralık'ta doğup da 1 Ocak'ta nüfusa kayıt ettirilenler, bir gün yüzünden bedelliyi kaçırmayacak ve bedelli askerlik hakkından faydalanabilecek.

Bedelliden yararlanacak olanların belirlendiği “son tarih” konusunda değişiklik AK Parti tarafından Meclis'e sunulacak.

1 GÜNLE KAÇIRMA OLMAYACAK

Söz konusu değişikliğin yapılması durumunda Genel Kurul’da bir önerge verilerek, yasadan yararlanmak üzere belirtilen “31 Aralık 1993” tarihi yerine, “1 Ocak 1994” tarihi konulacak. 1 Ocak 1994’te doğup da bir gün ile haktan yararlanamayanların mağdur olmaması için böylesi bir yola gidileleceği belirtildi. Anadolu’daki yaygın uygulamaya göre 31 Aralık’ta doğanlar 1 Ocak olarak nüfus kaydına geçiriliyor.

Bedelli askerlikten kaç kişi faydalanabilir?

Son rakamlara göre halen askerlik yoklamasına tabi, askerlik çağı gelmiş olan 585 bin 210, yoklama kaçağı 570 bin 422, bakaya 56 bin 947, firari 5 bin 772 kişi bulunuyor. 2 milyon 930 bin 279 kişi askerliğini öğrencilik dışında ertelemiş olan kişi sayısı. 1 milyon 885 bin 438 kişi de öğrenci olduğu için askerliğini tecil ettirmiş durumda. Halen silah altında 360 bin 869 er bulunuyor. 2019 yılında ise toplam silah altına alınacak er sayısı 345 bin 933 olarak planlanıyor. Rakamlara bakıldığında askerlikle ilişkisi olan kişi sayısı toplamı 5 milyon 448 bin 858 kişi.

Şu ana kadar kaç kişi bedelli askerlik yaptı?

Bugüne kadar 5 kez bedelli askerlik yasası çıkarıldı. İlk olarak 1987 yılında, ardından 1992’de uygulanan bedelli 1999’da Marmara depremi sonrası çıkarıldı. 1987 yılında 18 bin 433, 1992 yılında 35 bin 111 ve 1999 yılında 72 bin 290 kişi olmak üzere toplam 125 bin kişi bedelli askerlikten faydalandı.

Son olarak 2014’te bedelli askerlik yasası çıkarıldı. O tarihte 27 yaşını doldurmuş olanlar, 18 bin lira karşılığında askerlik yapmış sayıldı. 203 bin kişi faydalandı ve toplam 3 milyar 671 milyon 100 bin lira gelir elde edildi.

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