Bekçi Kansu Turan'ı şehit eden sanıktan pişkin savunma: Örnek vatandaşım kastım yok

Küçükçekmece'de 21 Mayıs gece saat 02.00 sıralarında polisin dur ihtarına uymayan sürücü Önder Çınar, Atakent Mahallesinde denetim yapan gece bekçileri Kadir Aykutlu ve Kansu Turana çarptı. Kansu Turan, şehit oldu.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Önder Çıkar bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada şehit bekçi Kansu Turan'ın annesi Hatice Turan ve taraf avukatları da hazır bulundu.

"HERKESİN BAŞINA GELEBİLİR"



Duruşmada savunma yapan sanık Önder Çınar "Huzurunuzda aileye başsağlığı diliyorum. Geçmiş olsun diyorum. Ben düzenli hayatı olan biriyim. Örnek bir vatandaşım. Kasıtlı olabilecek hiçbir durum yok. Benim olayım tamamen bir trafik kazasıdır. Bir kastım yoktur. Ben milliyetçi bir Türk vatandaşıyım. Bu durumdan dolayı çok üzgünüm. Herkesin başına gelebilecek bir trafik kazasıdır.

REKLAM

GÜNDEM Alkollü sürücü tarafından yaralanan bekçi Kansu Turan'dan acı haber

"EVLİLİK AŞAMASINDAYKEN BU OLAY BAŞIMA GELDİ"

Seyir halindeyken karanlıkta çarptım. Hiçbir işaret görmedim. Böyle bir olaya sebep olduğumdan dolayı üzgünüm. Hızım 100, 110 kilometre arasındaydı. Geç bir saatti, evime gidiyordum. Polis aracı görmedim, görseydim hızımı azaltırdım. Sol şeritteki aracı geçmek istediğim için kaza yaptım. Çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Direk ve menfeze çarparak durdum. Kazadan sonra araçtan indim. Sonra da memurlar beni aldı. Kaçma gibi bir teşebbüsüm yok. Görevli memurlar kendilerini korumak adına hiçbir şey yapmamışlardır. Olaydan dolayı çok üzgünüm. Benim de bir ailem var. Tam evlilik aşamasındayken bu olay başıma geldi" dedi.

GÜNDEM Şehit bekçi Kansu Turan için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören

YARALI BEKÇİ AYKUTLU: ARACI DİREK ÜSTÜMÜZE SÜRDÜ

Olaydan yaralı kurtulan bekçi Kadir Aykutlu, "O gün İstanbul genelinde sokağa çıkma yasağı vardı. Biz orada kontrol noktası oluşturmuştuk. 12 duba vardı 7'sini ezdi. Polis aracının tepe lambası yanıyordu. Giysilerimizde parlayan reflektör, ellerimizde ise fener vardı. Kasten aracı üzerimize sürdü. Olay öncesi telsizden bir aracın aşırı hız yaptığı için kovalandığına dair uyarı geldi. Biz bir ticari taksiyi durduruyorduk. Taksi durdu, arkadaşımın son sözü taksinin şoförüne "iyi geceler" oldu. Dubalara vururken gaza yüklendi. Biz o sırada can havliyle taksiye yapıştık. Arkadaşımın kan izi taksinin iç tavanına vurmuş. Aracı üzerimize kasten sürdü. Kaçtı. Yukarıda kaza yapmış. Vatandaşlar o kaza yapınca aşağıdaki olaydan habersiz onun yardımına gitmiş. O kaçmaya yeltenmiş, 'Bırakın, bırakın polis geliyor' demiş. Polisten kaçıyor bizi de orada görünce durduracağımızı sandı. Aracı direk üstümüze sürdü. Şikayetçiyim" diye beyanda bulundu.

REKLAM

ŞEHİT ANNESİ: OĞLUM İŞİNİ SEVEREK YAPIYORDU

Şehit bekçinin annesi Hatice Turan "Oğlum işini severek yapıyordu. Benim çocuğumun babası yoktu, yetimdi. Bizim babamızdı. Ben şikayetçiyim. Her şey ortada" dedi.

"SAĞ BACAĞININ OLMADIĞINI GÖRDÜM".



O sırada olay yerinde olan polis memuru İ.B, "Pandemiden dolayı uygulama yapıyorduk. 3 grup çalışıyorduk. Bir kısım uygulama yapıyordu. Biz de arabadaydık. Arkadaşlar uygulama yapıyorlardı. Ben de araçtan gözetleme yapıyordum. Bir ışık gördüm sonra da gürültü duydum. Dışarı çıktığımda arkadaşlarımı gördüm. Kadir Aykutlu 'Ben iyiyim' dedi. Kansu Turan ise beline kadar taksinin içindeydi ben çıkardım. Çıkardığımda ise sağ bacağının olmadığını gördüm. Kanı durdurmak için kemerle bağladım. Fren sesi duymadım. Direk daldı. Sonra başka bir kaza yaptı" diye konuştu.

REKLAM

MAHKEME ERTELENDİ

Duruşmada olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri izlenirken maktulün annesi Hatice Turan gözyaşlarına hakim olamadı. Sanık avukatları şehit olan bekçi Kansu Turan'ın trafik eğitimi olup olmadığı konusunun da araştırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti sanık Önder Çınar'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, Eksiklerin giderilmesi için mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi.



ALKOLLÜ ÇIKTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede, Önder Çınar'ın olaydan hemen sonra saat 02.49' da alınan alkol raporunda 1,55 promil alkollü olduğuna yer verildi.

Soruşturma başlatan savcılık şüpheli Önder Çınar hakkında Kasten Öldürme ve Kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından 25 yıldan 43 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.