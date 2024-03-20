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Bekir Boydak tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmaktan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Boydak Holding'in eski yönetim kurulu üyesi firari Bekir Boydak İstanbul'da yakalanarak cezaevine gönderildi.

Şahin Şen
04:00 - 20/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 23:47 - 19/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Bekir Boydak tutuklandı.
Bekir Boydak tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve FETÖ'nün finans kaynaklarından Boydak Holding'in eski yönetim kurulu üyesi Bekir Boydak'ın Çekmeköy'de olduğu tespit edildi. Ekiplerce, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Bekir Boydak yakalandı. Evde yapılan aramada yüklü miktarda para, külçe altın ve takılarla birlikte ziynet eşyası da ele geçirildi.

KESİNLEŞMİŞ CEZASI VARDI

Boydak hakkında, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde FETÖ kapsamında yapılan yargılamada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştı. Mahkeme, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen şirkete ait müsadere kararı vermişti. Karar doğrultusunda Boydak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#FETÖ
#Bekir Boydak
#Operasyon
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