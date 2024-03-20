Bekir Boydak tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve FETÖ'nün finans kaynaklarından Boydak Holding'in eski yönetim kurulu üyesi Bekir Boydak'ın Çekmeköy'de olduğu tespit edildi. Ekiplerce, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Bekir Boydak yakalandı. Evde yapılan aramada yüklü miktarda para, külçe altın ve takılarla birlikte ziynet eşyası da ele geçirildi.