Belediye meclisleri komisyonla belirlenecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan belediye meclis üyelerinin belirlenmesi için kurmaylarını görevlendirdi. İstanbul için Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale için ise Mustafa Elitaş, İzmir için ise Hayati Yazıcı görevlendirildi. Deprem bölgesindeki illerde ise Kahramanmaraş’ta Belgin Uygur, Adıyaman, Malatya, Elazığ’da Zafer Sırakaya, Osmaniye, Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa’da Grup Başkanı Abdullah Güler, Adana’da ise Fatih Şahin görevlendirildi. 81 ilde belediye meclis üyeliklerine ilişkin başvuruları inceleyip onaylayacak 19 komisyon kuruldu.

AK Parti, üyelik seçiminde dikkat edilecek kriterler de saptandı. Buna göre, listelere yeteri kadar hukukçu, mühendis, mimar, şehir plancısı ve muhasebeci konulacak. Adayların belediye çalışanı ya da belediyelerle ticari ilişki içerisinde olup olmadığına dikkat edilecek. Listeler şehrin demografik yapısına uygun hazırlanacak. İş ortaklığı ve akrabalık ilişkileri üzerinden tercihte bulunulmamasına özen gösterilecek. Komisyonlar il ve ilçe teşkilatları ile ilgili şehrin belediye başkan adayı ve milletvekillerinin görüşünü alacak. Komisyon çalışmalarına bugün başlıyor.