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ANKARA

Belediyelere etik denetimi

Kamu Etik Kurulu tüm yerel yönetimleri mercek altına almaya hazırlanıyor. 2 yıl sürecek projede yerel yönetimlerle ilgili etik anlayış mercek altına alınacak

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan

Belediye başkanları ile ilgili son süreçte yaşanan etik dışı olaylar üzerine, Kamu Görevlileri Etik Kurulu harekete geçti. Yerel yöneticilerle ilgili başlatılacak ve 2 yıl sürecek olan çalışmada AK Partili, CHP’li ve MHP’li ayırt etmeksizin bütün belediyeler mercek altına alınacak. Yerel yönetimler ile ilgili olarak başlatılacak etik çalışmasında yurt genelinde 30 çalıştay düzenlenecek.

ÖNLEMLER TARTIŞILACAK

Önümüzdeki 2 sene Türkiye Kamu Etik Kurulu aracılığıyla yerel yönetimlerde etik davranışları incelenecek. Çalışma kapsamında vatandaşların yerel yönetimlerden şikâyetleri, istekleri, güven yahut güvensizlikleri tespit edilecek. Etik dışı davranışların engellenmesi için alınacak önlemler tartışılacak.

VATANDAŞIN İSTEKLERİ

Ekimden itibaren düzenlenecek çalıştaylara o yerin yöneticileri, valisi, belediye başkanları gibi üst yöneticileri katılacak. Toplantılarda vatandaşların istek ve kendilerinden beklentileri aktarılacak. Etik Kurul bu çalışmalar kapsamında Avrupa Birliği örneği uygulamaları yerinde inceleyecek. Örneklerin incelenmesi kapsamında Almanya ve İspanya’ya ziyaretler düzenlenecek.

ETİK KÜLTÜRÜ OLUŞTURULACAK

Yapılan çalışmalar sonucunda genel bir “etik kültürü” oluşturulacak. Kamu hizmeti yapanların bu kültüre uygun hareket etmeleri için de çalışmalar yürütülecek. Yapılacak çalışmanın yerel seçimlerle bir bağlantısının olmadığı belirtildi. Etik Kurulu ayrıca kurumlara karşı güven duygusunun ne olduğuna ilişkin de bir kamuoyu araştırması yaptırdığı kaydedildi.

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