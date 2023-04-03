Beni görenler kazanını getiriyor

6 Şubat depreminde yerle bir olan Kahramanmaraş’ta hayatın normalleştiği adreslerden biri de Tarihi Çarşı. Tarihi Çarşı’da hayatını kaybeden esnafların yerine varisleri kepenkleri açıyor ya da iş yeri başka esnaflara kiralanıyor. Asrın felaketinin üzerinden iki ay geçerken Tarihi Çarşı’da açılmayan dükkanların sayısı çok az. Hemşehrilerine hizmet veren esnaflardan biri de kalaycı Bünyamin Özdek. Depremden bir ay sonra istekler dolayısıyla dükkanını açan Özdek, “Yerel halk dükkanların açıldığını gördükçe mutlu oluyor. Önceden tanıdığımız müşteriler bizi gördüğünde mutlu oluyor. Beni görüp yarım saat sonra bakır kazanlarını getirenler oluyor. Bir iki tanıdığımın işini yapmak için dükkana girdim ve talep olduğunu görünce insanların işini görmek için tam zamanlı olarak dükkanı açık tutmaya karar verdim” dedi. Vatandaşların özellikle büyük bakır kaplar getirdiğini söyleyen Özdek, bunun nedenini deprem sonrası ailelerin kalabalık yaşamasına bağlıyor.