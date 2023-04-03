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Beni görenler kazanını getiriyor

Asrın felaketinin üzerinden iki ay geçerken Tarihi Çarşı’da açılmayan dükkanların sayısı çok az. Depremden bir ay sonra istekler dolayısıyla dükkanını açan Özdek, “Yerel halk dükkanların açıldığını gördükçe mutlu oluyor. Önceden tanıdığımız müşteriler bizi gördüğünde mutlu oluyor. Beni görüp yarım saat sonra bakır kazanlarını getirenler oluyor." dedi.

Ali Kürşat Büyükada
Abdullah Sarica
04:00 . 3/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kalaycı Bünyamin Özdek.

Kalaycı Bünyamin Özdek.

6 Şubat depreminde yerle bir olan Kahramanmaraş’ta hayatın normalleştiği adreslerden biri de Tarihi Çarşı. Tarihi Çarşı’da hayatını kaybeden esnafların yerine varisleri kepenkleri açıyor ya da iş yeri başka esnaflara kiralanıyor. Asrın felaketinin üzerinden iki ay geçerken Tarihi Çarşı’da açılmayan dükkanların sayısı çok az. Hemşehrilerine hizmet veren esnaflardan biri de kalaycı Bünyamin Özdek. Depremden bir ay sonra istekler dolayısıyla dükkanını açan Özdek, “Yerel halk dükkanların açıldığını gördükçe mutlu oluyor. Önceden tanıdığımız müşteriler bizi gördüğünde mutlu oluyor. Beni görüp yarım saat sonra bakır kazanlarını getirenler oluyor. Bir iki tanıdığımın işini yapmak için dükkana girdim ve talep olduğunu görünce insanların işini görmek için tam zamanlı olarak dükkanı açık tutmaya karar verdim” dedi. Vatandaşların özellikle büyük bakır kaplar getirdiğini söyleyen Özdek, bunun nedenini deprem sonrası ailelerin kalabalık yaşamasına bağlıyor.



#deprem bölgesi
#Kahramanmaraş
#Tarihi Çarşı
#Ticaret
2 saat önce
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