Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
'Berbere gidiyorum' deyip ortadan kaybolmuştu: Ailesi korkuyla beklerken güzel haber geldi

'Berbere gidiyorum' deyip ortadan kaybolmuştu: Ailesi korkuyla beklerken güzel haber geldi

13:517/06/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Ali Ergin
Ali Ergin

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sabah saatlerinde "berbere gidiyorum" diyerek evinden çıkan ve kendisinden uzun süre haber alınamayan 41 yaşındaki Ali Ergin, gece saat 02.00 sularında evine döndü.

Gazipaşa'nın Aydın Mahallesi'nde yaşayan ve 2 çocuk babası olan çiftçi Ali Ergin'in kaybolduğu yönünde ailesi tarafından yapılan başvurunun ardından, emniyet ve jandarma ekipleri arama çalışması başlatmıştı. Perşembe sabah 09.00'da evden çıkan Ergin'e telefonla da ulaşılamayınca ailesi ve mahalle muhtarı durumu yetkililere bildirmişti.


Yaklaşık 72 saat sonra kendi imkanlarıyla evine dönen Ali Ergin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ailesi ve yakınları büyük bir rahatlama yaşarken, olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.


Yetkililer, konuya ilişkin gerekli incelemelerin sürdüğünü belirtti.



#antalya
#berber
#kayıp
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Teşrik tekbirleri getirmek farz mı, vacip midir? Tekrik tekbiri okumanın hükmü nedir? (Diyanet)