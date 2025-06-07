'Berbere gidiyorum' deyip ortadan kaybolmuştu: Ailesi korkuyla beklerken güzel haber geldi

Gazipaşa'nın Aydın Mahallesi'nde yaşayan ve 2 çocuk babası olan çiftçi Ali Ergin'in kaybolduğu yönünde ailesi tarafından yapılan başvurunun ardından, emniyet ve jandarma ekipleri arama çalışması başlatmıştı. Perşembe sabah 09.00'da evden çıkan Ergin'e telefonla da ulaşılamayınca ailesi ve mahalle muhtarı durumu yetkililere bildirmişti.