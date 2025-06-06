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Dicle'de kayıp çocuk bulundu

Dicle'de kayıp çocuk bulundu

18:066/06/2025, Cuma
IHA
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Dicle'de kayıp çocuk, polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi
Dicle'de kayıp çocuk, polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kısa süreliğine kaybolan çocuk, polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi. E.A'nın annesi, çocuğunu bulan ve kendisine teslim eden polislere teşekkür etti.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kısa süreliğine kaybolan çocuk, polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.


İlçede haber alınamayan E.A.'dan (3) haber alamayan aile, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine ekipler, arama çalışması başlattı. Kayıp çocuğu Ergani Caddesi üzerinde bulan polis, ailesine teslim etti. E.A'nın annesi, çocuğunu bulan ve kendisine teslim eden polislere teşekkür etti.



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