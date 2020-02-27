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EĞİTİM

Beş çocuktan biri siber zorba mağduru

UNICEF’in 30 ülkeyi kapsayan raporuna göre, her üç gençten biri çevrim içi zorbalığa maruz kalıyor, her beş çocuktan biri de siber zorbalık ve şiddet gibi nedenlerle okuluna devam edemiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Gençler ve çocuklara sınırsız imkan ve fırsatlar tanıyan çevrim içi ortam aynı zamanda birçok tehlikeyi beraberinde getiriyor. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) verilerine göre, her gün 175 binden fazla çocuk ilk kez çevrim içi oluyor, her yarım saniyede bir çocuk internetle tanışıyor. 30 ülkeyi kapsayan anket çalışmasının yer aldığı Eylül 2019 tarihli UNICEF raporuna göre, her üç gençten biri çevrim içi zorbalığa maruz kalıyor, her beş çocuktan biri de siber zorbalık ve şiddet gibi nedenlerle okuluna devam edemiyor.

Fatmanur Altun

RİSKLERİ ARTTIRIYOR

Siber zorbalığın, hızla geniş bir izleyici kitlesine ulaşma imkanı ve çevrim içi ortamda sonsuza dek erişilebilir izler bırakması sebebiyle mağduru hayatı boyunca “takip eden” ciddi bir zarara sebep olabileceği belirtilen raporda, şu ifadeler yer aldı: “Siber zorbalık, mağdurun uyuşturucu ve alkol kullanımı, okul devamsızlığı yapma, akademik başarısızlık, düşük öz güven ve çeşitli sağlık sorunlarından muzdarip olma riskini artıran ciddi etkilere sahiptir. Ekstrem vakalarda, intiharlar için tetikleyici olduğu tespit edilmiştir. Facebook, Instagram, Snapchat ve Twitter dahil olmak üzere sosyal ağlar çevrim içi zorbalığın en yaygın gerçekleştiği yerlerdir.”

YARDIM HATLARI OLUŞTURULMALI

UNICEF raporunda çevrim içi zorbalığa son verilmesi için ivedilikle atılması gereken adımlar, şu şekilde sıralandı: “Çocukları ve gençleri siber zorbalık ve zorbalıktan korumaya yönelik politikaların uygulanması. Çocukları ve gençleri desteklemek üzere ulusal yardım hatlarının oluşturulması ve gerektiği gibi donatılması. Sosyal ağ sağlayanların etik standartlarının ve uygulamalarının özellikle veri toplama, bilgi sağlama ve yönetme gibi alanlarda iyileştirilmesi. Politikalara rehberlik sağlamak üzere çocukların ve gençlerin çevrim içi davranışları hakkında daha iyi ve detaylı kanıtlar derlenmesi. Özellikle en dezavantajlı durumdaki gruplara ilişkin olarak öğretmenlerin ve ebeveynlerin siber zorbalığın ve zorbalığın önlenmesi ve karşı çıkılması konularında eğitilmeleri.”

Herkes tehdit altında

  • Çocuklara, gençlere, ebeveynlere ve eğitimcilere yönelik çevrim içi zorbalığa karşı farkındalık kampanyası başlatan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Altun, çevrim içi zorbalıkla mücadele kavramının toplumda algılanması ve benimsetilmesi sürecinde belli hedefler koyduklarını ve bunun için bir yol haritası çizdiklerini belirtti. Herkesin çevrim içi zorbalığa maruz kalabileceğine dikkati çeken Altun, şöyle konuştu: “Çevrim içi zorbalığı bizim gündeme getirmemizin nedeni tam olarak bu sorunla mücadele etmek. Biz bunu gerçekleştirmek için öncelikle bir kampanya başlattık. Biz bu kampanyayla farkındalık oluşturmak için ilk adımımızı attık. Tabii yaptıklarımız bununla sınırlı değil. Bu konuda bilgi de üretiyoruz. Hem eğitimcileri hem de aileleri yönlendirmek ve bilgilendirmek istiyoruz. Eğitimcilerimiz, anne babalar ‘www.zorbaligiengelle.org’ sitemizi ziyaret ettiklerinde konuyla ilgili hem bilgilendirici hem de farkındalığı artırıcı materyallere ulaşabilirler.”

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