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EĞİTİM

TGSP gençler için çalışmalarına devam ediyor

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP), 2018 yılında 8000 gençle yapılan saha çalışmalarını derlediği “Türkiye’nin Gençleri İleri Analizler” kitap lansmanını gerçekleştirdi. Editörlüğünü Ahmet Özdinç’in yaptığı kitabın lansmanına TGSP Yönetim Kurulu Üyesi N. Bilal Erdoğan ve Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi de katıldı. Türkiye’nin gençlerinin sorunlarına çözüm üretmeyi amaçlayan ve alanında uzman 13 akademisyen ile birlikte hazırlanan İleri Analizler kitap lansmanında detaylar konuşuldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bilal Erdoğan
Bilal Erdoğan

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP), gençlik için 2018 yılında 8000 gençle yapılan saha çalışmalarını derlediği Türkiye’nin Gençleri İleri Analizler araştırma kitabının lansmanını Dedeman Hotel’de gerçekleştirdi. Editörlüğünü Dr. Ahmet Özdinç’in yaptığı kitabın lansmanına TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan konuşmacı olarak katıldı.

Ömer Faruk Terzi

Ömer Faruk Terzi konuşmasında nitelikli toplumun oluşmasında gençlerin yapı taşı olduğunu belirterek, ‘’Ana misyonumuz, nitelikli gençlik, nitelikli STK’lar, nitelikli toplumdur. Bu nedenle biz çalışmalarımızı bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Üye buluşmalarımızla, etkinliklerimizle, araştırmalarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Türkiye’nin Gençleri araştırmasını 2018’de başlattık. Türkiye genelinde 8000 gençle yapılan saha araştırmasını TGSP olarak en faydalı hale getirmek adına ileriye taşıyarak akademisyenler ile birlikte verilerimizi çözümledik. Politika yapıcılara ve karar vericilere rehber niteliği taşıyacak analizlerin pusula olmasını ümit ediyoruz’’ dedi.

  • Bilal Erdoğan konuşmasında, ‘’2018 yılında başladığımız çalışmalarımızı sonuçlandırdık. Alanında uzman 13 akademisyen ile birlikte hazırladığımız kitap, gençleri anlamaya yöneliktir. Araştırmalarımız sonucunda net mesajları derlediğimiz kitabımız için beklentimiz herkesin faydalanması ve gençlerle birlikte ayakları yere basan projeler, toplum meselelerine çözüm üretecek çalışmalar çıkmasıdır. Üniversitelerimizden de bunu istiyoruz. Toplum için ışık tutan, onların sorunlarına odaklanan, çözüm üreten çalışmaların artmasını istiyoruz.’’ dedi. Ayrıca teknoloji üzerine dikkat çeken Erdoğan, ’Günümüzde teknolojinin merkezinde gençler, gençlerin merkezinde teknoloji var. Bu nedenle çalışmalarımızda teknolojiyi merkeze alarak ilişki kurmalı bu alanda gelişmeliyiz.’’ dedi.

Bilal Erdoğan: Ulubatlı Hasan gibi...
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Bilal Erdoğan: Ulubatlı Hasan gibi...
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, babası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin," Bu millet Çanakkale'de nasıl bu yurdun düşmanlarını bu milletin düşmanlarını yendiyse 15 Temmuz'da da onları mağlubiyete uğrattı. Şimdi düşmanın okları nereye gidiyor? Tayyip Erdoğan'a, Tayyip Erdoğan ne yapıyor maşallah Ulubatlı Hasan gibi." dedi.

Kitabın editörü Dr. Ahmet Özdinç içerikteki her başlığın kendi özelinde ayrı oturumu hak ettiğini belirterek, ‘’Daha önce kamuoyu ile paylaştığımız çalışmalar sonrası araştırmalarımızı genişleterek Türkiye’nin Gençleri İleri Analizler araştırma kitabını derledik. 13 akademisyen ile birlikte uzun çalışmalar sonucu hazırlanan analizler 12 ayrı başlıkta toplanmıştır. Mutluluk, gelecek kaygısı, iş tatmini, aile gibi toplumu ilgilendiren konulara dikkat çeken kitabımızın sorunlara çözüm önerisi sunmada rehber olmasını arzu ediyoruz.’’ dedi.

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