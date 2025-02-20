Beş ilde dolandırıcılık operasyonu: Yedi kişi tutuklandı

Kilis merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başattı.
7 kişi tutuklandı
Kilis, Batman, Mersin, Çanakkale ve Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken bir şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.