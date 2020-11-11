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KOCAELİ

Beş litre damacana ile Türkiye şampiyonu oldu

Kocaeli'nde yaşayan 26 yaşındaki sporcu Burak Can Ekşi damacanalarla yaptığı antrenmanlarla Türkiye şampiyonu oldu. Beş litrelik damacanalarla vücut geliştirme sporu yapan Ekşi’nin yeni hedefi ise Avrupa’da derece kazanmak.

Haber Merkezi İHA
Burak Can Ekşi, 5 litrelik damacanalarla başladığı vücut geliştirme sporunda, Türkiye şampiyonu oldu.
Burak Can Ekşi, 5 litrelik damacanalarla başladığı vücut geliştirme sporunda, Türkiye şampiyonu oldu.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Burak Can Ekşi, yaklaşık 9 yıl önce vücut geliştirme sporuyla tanıştı.

DAMACANAYLA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Spor salonunun önünden geçerken içeride çalışan abilerini görüp heveslenen Ekşi, daha sonra eline aldığı 5 litrelik damacanalarla onların yaptığını taklit etmeye başladı.

Spora ilgisi her geçen gün artan ve maddi durumunu biraz daha toparlayan Ekşi, evinin yakınında spor salonu bulunmaması nedeniyle evinden yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki spor salonuna yazıldı.

Ekşi, daha sonra kendisini daha çok geliştirebilmek ve sporun eğitimini alabilmek için Almanya’ya gitti. Burada aldığı eğitimin ardından yurda dönen Ekşi, Darıca’da kendi spor salonunu açarak sporcu yetiştirmeye başladı. Sevdiği işi azimle sürdüren Ekşi, öğrencilerinin ısrarıyla katıldığı Türkiye Atletik Vücut Gelişme Şampiyonası’ndan birincilikle döndü. Azimle çalışmalarını sürdüren genç sporcu, yeni hedefinin ise çocukluk hayali olan Avrupa Şampiyonasında derece kazanarak Türkiye’yi gururlandırabilmek olduğunu söyledi.


TÜRKİYE'Yİ GURURLANDIRMAK İSTİYORUM

Yaklaşık 2,5 sene önce sporcularının ısrarı üzerine şampiyonalara hazırlanmaya başladığını kaydeden Ekşi, “Tabii bizimki bir hevesti. Yarışmanın ne kadar zor olduğunu, ne kadar sıkıntılı olduğunu az çok bizim yanımızda yarışan abilerimizden gördüğümüz için, benim için de biraz zordu. Tabii bunda biraz da maddiyat gerektiren bir durum söz konusuydu. Bu maddiyatı bir sponsorumuz karşıladı sağ olsun. Biz de bu işe başladık. Çok zorlandık, sabah saat 05.30’da, 06.00’da buraya geldiğimizde kardiyolar yaptık. İdmanlarımız çok sıkıydı. Yeri geldi aç kaldık, yeri geldi çok zorlandık. Ama hep bir inanç vardı içimizde, hep başarmanın vermiş olduğu gurur vardı. İnancımız çok önemliydi bizim için, biz çok inandık. Bu işe baş koyduk. Zor zamanlar geçirdik, yeri geldi benden daha büyük, daha iyi üstatlara danışarak onlardan bilgi aldım. Gerekli tedbirleri aldık. Gerekli hareketlerle, gerekli kombinasyonlarla çalışarak bu işi devam ettirdik ve çok şükür şampiyonluğu getirdik. Şimdi Avrupa’ya hazırlanıyoruz. Tek istediğimiz şey Türkiye’yi gururlandırmak, Türkiye’yi onurlandırmak. Kırmızı-beyaz bayrağı göğsümüze takıp bu şekilde ilerlemek, hedefimiz budur. Milli sporcu olup Türkiye’ye baş koymak istiyoruz” şeklinde konuştu.

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