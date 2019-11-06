Beştepe itirafı

İtirafçı olan bir DEAŞ'lı terörist ifadesinde, Cumhurbaşkanlığı ve jandarmaya yönelik eylem yapmayı planladıklarını anlattı. Yenimahalle'de bulunan bir markete geçtiğimiz hafta bombalı saldırı düzenlenmişti. Jandarma ekiplerince yapılan soruşturma neticesinde saldırının DEAŞ eylemi olduğu ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen DEAŞ'lı terörist, alışveriş bahanesiyle markete girdi. Terörist, alışveriş yaptıktan sonra parasını unuttuğunu, araçtan alıp geleceğini söyleyerek yanındaki çantayı markete bırakıp dışarı çıktı. Saldırgan, marketten çıkar çıkmaz da uzaktan kumandayla çantadaki bombayı patlattı.

DÜZENEK AYNI YERDEN

Saldırının ardından operasyon başlatan jandarma ekipleri, DEAŞ'lı teröristi yakaladı. Saldırgan, ifadesinde, alkol sattığı için marketi hedef aldığını iddia etti. Soruşturmayı derinleştiren jandarma, teröristin hücresini deşifre etti. Ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Marketteki bombayı patlatan şahsın dışında, 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Ayrıca DEAŞ'lıların saklandığı adreslerde patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen kablo, devre ve kumanda gibi malzemeler ele geçirildi. Bomba düzeneklerinin DEAŞ'ın Suriye'de hazırladıklarıyla birebir aynı olduğu öğrenildi.

İTİRAFÇI ANLATIYOR

Gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı önce gün adliye sevk edildi. Ahmet S., Zeyneb S. ve Mahmut Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 3 şüpheli hakkında ise savcılığın talebi uyarınca adli kontrol uygulandı. Geriye kalan 2 şüphelinin ifade işlemleri sürüyor. İtirafçı olmayı kabul eden şüphelilerden biri, bombalı eylem yapmayı planladıkları yerler arasında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin de olduğunu anlattı. Sözkonusu şüphelinin, hedefleri arasında jandarma araçları olduğunu da söylediği öğrenildi. Hücrelerine ‘yalnız kurt’ eylemi için talimat veren DEAŞ’a karşı operasyonlar devam edecek.