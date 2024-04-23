Beştepe'de 23 Nisan buluşması: Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de çocukları kabul etti

Gözümüzün nuru siz evlatlarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Ülkemizdeki çocuklarla birlikte tüm dünya çocuklarının bayramını da sizleri Cumhurbaşkanlığı'nda misafir etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle tüm dünya çocuklarına sizlerin aracılığıyla en kalbi sevgilerimi gönderiyorum.