Beştepe'de 23 Nisan buluşması: Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de çocukları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çocukları kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de eşlik etti.
Çocuklarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vurgusuyla mesajlar verdi.
Gözümüzün nuru siz evlatlarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Ülkemizdeki çocuklarla birlikte tüm dünya çocuklarının bayramını da sizleri Cumhurbaşkanlığı'nda misafir etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle tüm dünya çocuklarına sizlerin aracılığıyla en kalbi sevgilerimi gönderiyorum.
Büyük Millet Meclisi'mizin ilk başkanı, kurtuluş savaşımızın başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin bugünlere gelmesinde katkısı olan herkesi saygı ile anıyorum.
Bugün 23 Nisan çocuk bayramımızla beraber Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 104. yıl dönümünü de idrak ediyoruz.
Bundan 104 yıl önce Ankara'da dualarla, tekbirlerle, salavatlarla açılan Büyük Millet Meclisi'miz milletimizin ve devletimizin hürriyet mücadelesinin sembolü oldu."