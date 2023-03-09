Beştepe'de seçim zirvesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yarın açıklayacağı seçim kararı öncesinde son değerlendirmeler için Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşme bir saat 15 dakika sürdü. Basına kapalı buluşma sonrasında herhangi bir açıklama yapılmadı. İki liderin gündeminde seçim çalışmaları öne çıktı.

SEÇİM KARARI YARIN AÇIKLANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası yaptığı açıklamada 14 Mayıs’a ilişkin uzun bir süredir işaretlerini verdiği seçim kararını tekrarlamış ve “10 Mart’ta seçim kararı alacağız” demişti. Zirvede, 6’lı Masa’nın aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu açıklaması ile buna ilişkin yaşanan krizin de değerlendirildiği kaydediliyor. Görüşmede ayrıca deprem bölgesinde yapılan çalışmalar, ekonomik gelişmeler ve dış politika da ele alındı. İki lider, son olarak 16 Şubat’ta bir araya gelmişti.

Depremzede aileye ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, depremzede Hülya Çelebi ve ailesini Ankara’da yerleştikleri evde ziyaret etti. Depremler sırasında Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde bulunan ve bir akrabasının tahsis ettiği Çankaya’daki evde iki kızı, iki damadı ve torunuyla kalan Hülya Çelebi’nin eşi, oğlu, kızı ve torununu depremde kaybettiği öğrenildi. Erdoğan, aileyi ziyarette depremde hayatını kaybedenler için dua etti.







