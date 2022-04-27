Ünlü Rapçi Beta son yolculuğuna uğurlandı.

Kağıthane’de yaşadığı rezidansın 8’inci katından düşerek hayatını kaybeden “Beta” lakaplı Berk Bayındır için

Zincirlikuyu Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip düzenlenen törene, ailesi, Rap camiasından birçok isim ve sevenleri katıldı. Ünlü rapçiniin tabutu başında ailesi ve sevenleri uzun süre gözyaşı döktü. Binlerce kişi Berk Bayındır’ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.





"Kısa süre önce beraberdik gayet iyiydi"



Berk Bayındır’ın yakın arkadaşı olan oyuncu ve müzisyen Deniz Gürzumar, "Hepimizin başı sağ olsun. Bütün sevenleri olarak buradayız. Onu uğurlamaya geldik. Çok kısa süre önce beraberdik. Gayet de iyiydi" şeklinde konuştu.

“Çok üzgünüm"

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Bayındır’ın cenazeye katılan oyuncu arkadaşı Bora Akkaş ise, "Yani diyebileceğim bir şey yok. Çok yetenekli bir arkadaşımı kaybettik. Çok üzgünüm. Diyebilecek başka bir şeyim yok." ifadelerini kullandı.

"Tamamen şoktayız"

“Joker” lakabıyla tanınan rapçi Mete Erpek, "Ne söyleyebiliriz ki. Zaten şok halindeyiz hala. Özellikle geçirdiği kaza bizi yeterince üzdü. Ondan sonra böyle bir haber aldık. Yani tamamen şoktayız. Çok iyi bir insanı kaybettik gerçekten. Nur içinde yatsın diyoruz, elimizden başka bir şey demek gelmiyor. Allah sevenlerine sabır versin." şeklinde konuştu.

“Çok kötü hissediyorum”

Contra lakabıyla bilinen müzisyen Çağdaş Terzi de, "Valla ben söyleyecek pek bir şey bulamıyorum. Üzgünüz yani ne diyeyim. Çok kötü hissediyorum." dedi.

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“Çok sevdiğim bir insandı”

Son gününde arkadaşını yalnız bırakmayan ve rap camiasında “Sehabe” olarak tanınan Barış Çetin ise "Şuan konuşacak gibi değilim. Çok seviyordum. Gerçekten kendimi iyi hissetmiyorum. Çok sevdiğim bir insandı." ifadelerine yer verdi.

Ünlü Rapçi Berk Bayındır, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.