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İSTANBUL

Ünlü Rapçi Beta son yolculuğuna uğurlandı

"Beta” lakabıyla tanınan rapçi Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri genç rapçiyi son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Ünlü rapçiniin tabutu başında ailesi ve sevenleri uzun süre gözyaşı döktü

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Haber Merkezi İHA
Beta kimdir? Beta neden öldü?
Ünlü Rapçi Beta son yolculuğuna uğurlandı.

Kağıthane’de yaşadığı rezidansın 8’inci katından düşerek hayatını kaybeden “Beta” lakaplı Berk Bayındır için
Zincirlikuyu Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip düzenlenen törene, ailesi, Rap camiasından birçok isim ve sevenleri katıldı. Ünlü rapçiniin tabutu başında ailesi ve sevenleri uzun süre gözyaşı döktü. Binlerce kişi Berk Bayındır’ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.


"Kısa süre önce beraberdik gayet iyiydi"


Berk Bayındır’ın yakın arkadaşı olan oyuncu ve müzisyen Deniz Gürzumar, "Hepimizin başı sağ olsun. Bütün sevenleri olarak buradayız. Onu uğurlamaya geldik. Çok kısa süre önce beraberdik. Gayet de iyiydi" şeklinde konuştu.

“Çok üzgünüm"

Bayındır’ın cenazeye katılan oyuncu arkadaşı Bora Akkaş ise, "Yani diyebileceğim bir şey yok. Çok yetenekli bir arkadaşımı kaybettik. Çok üzgünüm. Diyebilecek başka bir şeyim yok." ifadelerini kullandı.

"Tamamen şoktayız"

“Joker” lakabıyla tanınan rapçi Mete Erpek, "Ne söyleyebiliriz ki. Zaten şok halindeyiz hala. Özellikle geçirdiği kaza bizi yeterince üzdü. Ondan sonra böyle bir haber aldık. Yani tamamen şoktayız. Çok iyi bir insanı kaybettik gerçekten. Nur içinde yatsın diyoruz, elimizden başka bir şey demek gelmiyor. Allah sevenlerine sabır versin." şeklinde konuştu.

“Çok kötü hissediyorum”

Contra lakabıyla bilinen müzisyen Çağdaş Terzi de, "Valla ben söyleyecek pek bir şey bulamıyorum. Üzgünüz yani ne diyeyim. Çok kötü hissediyorum." dedi.

“Çok sevdiğim bir insandı”

Son gününde arkadaşını yalnız bırakmayan ve rap camiasında “Sehabe” olarak tanınan Barış Çetin ise "Şuan konuşacak gibi değilim. Çok seviyordum. Gerçekten kendimi iyi hissetmiyorum. Çok sevdiğim bir insandı." ifadelerine yer verdi.
Ünlü Rapçi Berk Bayındır, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

'Beta' adıyla tanınan rapçi Berk Bayındır hayatını kaybetti: Kız arkadaşının ilk ifadesi ortaya çıktı
FOTOĞRAF 16
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Olay sabah saat 08.00 sıralarında Gültepe Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre “Beta” lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır (31) sabah saatlerinde ikamet ettiği lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti.
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Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayındır’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
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Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından genç rapçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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Olay sırasında evde bulunan genç rapçinin kız arkadaşı da ifadesi alınmak üzere Gültepe Karakolu’na götürüldü. Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.
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“8’inci kattan düşmüş”<br><br>Olayla ilgili konuşan mahalle esnaflarından Ali Öndin, “ Kız arkadaşıyla mı sorunu vardı, ailesiyle mi vardı, tam olarak bilmiyorum ama yukarıdan 8’inci kattan düşmüş. Kendisini pencerelere çarpa çarpa aşağı düşmüş. 30-35 yaşlarındaydı. Ben önce sesi duydum. Bir ses oldu sonra buraya geldiğimde üç dört kişi daha vardı. Ambulans geldi. Polise de ben haber verdim. Ama çoktan ölmüştü. Yanında zaten iki üç kişi vardı. Binanın güvenlik görevlileri de geldi. Yerde yatıyordu, hiç hareket yoktu. O bayan, arkadaşıymış zaten. Sağlıkçılar geldi sonrasında. Baktılar ama ölmüştü” dedi.
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KIZ ARKADAŞININ İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI<br><br>Berk Bayındır'ın kız arkadaşı Simla Enen, \"Bir şey söylemek istemiyorum. Söylemek istemiyorum. Sizinle bunu paylaşmak istemiyorum\" diye konuştu. Polis merkezine götürülen Simla Enen, 3-4 gündür birlikte kaldıklarını söyleyerek Berk Bayındır'ın sabah uyandıklarında olağan dışı hareketlerde bulunduğunu, balkona çıktığını söyledi. Kısa süre sonra Berk Bayındır'ın balkon demirlerinden sarkarken gördüğünü söyleyen Simla E., arkasından koştuğunu ancak, düşerken gördüğünü söyledi.
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Oğlunun ölüm haberini alınca olay yerine koşan acılı baba Nezih Bayındır ise, “Oğlum Berk Bayındır “ Beta” olarak tanınıyordu kendi piyasasında. 31 yaşında gencecik bir fidan bu şekilde. Yalnız yaşıyordu, kız arkadaşı iki gün önce yanına gelmişti. Dün biz ailecek beraberdik. Yemek yedik. İyiydi\" dedi.
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BETA BERK BAYINDIR KİMDİR?<br><br>9 Eylül 1989 tarihinde dünyaya geldi.
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Küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlamış ve 1998 yılında ilk kayıtlarını almıştır. 2004 yılında ilk kaydı olan Bayındır Müzikhane, C7, Adalet isimli demotapelerini almış, müzik hayatını bir süre bu şekilde sürdürmüştür. Yine 2004 yılında ilk underground albümü olan 'A2BT'yi' çıkarmıştır. 2005 yılında 2. albümü olan Cümle Alem'den 250, Çürük Yarınlar'ı müzik severlere sunmuştur.
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2008'de Pişti albümü ile asıl çıkışını gerçekleştirmiştir. Ardından Beton, Dokuz, Bu İşte Bir Terslik Var albümlerini müzik severler ile buluşturmuştur. ilk sahne performansını ise 2005 senesinde May Fest ve Khas Fest'te gerçekleştirmiştir.<br><br>.
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Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitimi alan Beta, Krem ve Paramparça dizilerinde oynamıştır..
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Berk Bayındır 25 Nisan 2022 tarihinde hayatını kaybetti.
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SON PAYLAŞIMLARI KAHRETTİ<br><br>Geçtiğimiz aylarda trafik kazası geçiren Berk Bayındır'ın son paylaşımları ise yürekleri sızlattı.<br><br>Motosiklet kazası yaparak sevenlerini üzdüğünü belirten Bayındır, hastane odasından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:<br><br>
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'YAKINDA YÜRÜYEBİLECEĞİMİ SÖYLÜYOR DOKTORLAR'<br><br>Sevgili beni tanıyanlar…<br>Güzel mesajlarınız, şifa dilekleriniz, kıymetli dualarınız için ne kadar teşekkür etsem azdır..<br>Yaşadığım motor kazasıyla, sevenlerimi endişelendirdiğim için çok üzgünüm. Bana olan inancınız sayesinde güçlü kalabiliyorum.<br><br>
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Hâlâ hastanedeyim önümde bir riskli ameliyat daha var. Sağ bacağım alçıda ama his var, yakında yürüyebileceğimi söylüyor doktorlar. Omurgamda ve kaburgamda kırıklar oluşmuş.<br><br>
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Ziyaretler, solunumdaki sorunum ve salgın nedeniyle kısıtlanmış durumda.<br><br>Hepinizi yanımda hissediyorum zaten. Yoğun ilginize minnettârım, umarım hastaneden çıkıp size müjdeler verebilirim. Sağlıcakla kalın.<br><br>
'Beta' adıyla tanınan rapçi Berk Bayındır hayatını kaybetti: Kız arkadaşının ilk ifadesi ortaya çıktı
“Beta" lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır, bu sabah İstanbul Kağıthane'de yaşadığı lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti. Beta'nın ölüm haberinin ardından hayranları yasa boğuldu. Ünlü rapçinin ölüm sebebi internette araştırılmaya başlandı. "Beta öldü mü? Rapçi Beta neden öldü? Berk Bayındır kimdir, kaç yaşındaydı?" soruları merak edildi. Ünlü rapçinin son paylaşımı yürek sızlattı. Öte yandan düşme anına şahit olan kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı. İşte Berk Bayındır'ın şüpheli ölümüne dair tüm detaylar...


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