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Beton mikseriyle çarpışan kadın motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

Beton mikseriyle çarpışan kadın motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

11:399/05/2025, Cuma
DHA
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Gebze Adli Tıp Morgu'na kaldırılan Saniye Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti.
Gebze Adli Tıp Morgu'na kaldırılan Saniye Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü Saniye Yılmaz, hayatını kaybetti.

Kocaeli Gebze'de Saniye Yılmaz idaresindeki 09 AIR 738 plakalı motosiklet ile A.Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen beton mikseri çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Saniye Yılmaz'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Gebze Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Beton mikserinin sürücüsü A.Ç. ise gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.




#kocaeli
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