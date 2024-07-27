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Betül'ün hayali gerçek oluyor

Soma maden faciasında babasını kaybeden Betül Yüksel’in pilotluk hayalleri gerçek oluyor. Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'nden söz alan Betül'e bir davet de Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan geldi. Bayraktar, "Tesislerimizi gez, gör, sonra istersen pilot ol ama bana sorarsan bize gel mühendis ol" çağrısı yaptı.

04:00 - 27/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 03:23 - 27/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Betül Yüksel, Selçuk Bayraktar.
Betül Yüksel, Selçuk Bayraktar.

Soma’daki maden faciasında babasını kaybeden Betül Yüksel’in pilotluk hayalleri gerçek oluyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, genç kızı üretim tesislerine çağırarak 'Gel seni mühendis yapalım' dedi. 13 Mayıs 2014'te tarihinde Türkiye’nin unutamayacağı bir facia yaşandı. Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen yangın, 301 madencinin hayatına mal oldu. O faciada babası Ali Yüksel'i kaybeden 9 yaşındaki Betül Yüksel, pilot olmak istediğini belirten bir mektup kaleme almış ve duygularını paylaşmıştı. Betül'ün paylaşımları sonrası Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi, eğitim ve tüm masraflarının karşılanacağı sözü verse de aradan geçen yıllar sonrasında değişen yönetimde bu söz karşılık bulmadı. Betül’ün yaşadıkları çeşitli sosyal medya hesaplarından paylaşılınca THK da devreye girerek Yüksel'e olan sözlerini yerine getireceklerini ilettiler. Dünyanın sayılı İHA-SİHA üreticisi Selçuk Bayraktar da Yüksel ailesini arayarak 'Gel mühendis ol' çağrısı yaptı. Aileyi üretim tesislerine davet eden Bayraktar, “Türk Hava Kurumu Üniversitesi seni kabul etti, çok güzel. Pilot olmak istiyorsan elbette ol. Ama bana sorarsan, gel benim yanıma, sana üniversite seçenekleri sunalım, kampüsleri gezdirelim, seni mühendis yapalım. Mezun olduktan sonra da inşallah ileride insansız hava araçlarının mühendisliğinde çalışırsın dedi. İsterseniz hemen şu anda araç göndereyim, sizi aldırayım. İsterseniz kendiniz gelin, nasıl isterseniz” dedi. Selçuk Bayraktar'ın ayrıca Betül’ün ikizi olan Furkan’a da eğitim sözü vererek, ziyarette bulunmasını istedi.



#Selçuk Bayraktar
#Baykar Teknoloji
#Soma
#THK
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