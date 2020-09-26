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İSTANBUL

Beylikdüzü'nde AVM'de yangın paniği!

İstanbul Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle AVM'nin içerisini duman kaplarken, kesilen elektrikler nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Haber Merkezi DHA
Yoğun duman nedeniyle panikleyen AVM'dekiler kendilerini dışarıya attı.
Yoğun duman nedeniyle panikleyen AVM'dekiler kendilerini dışarıya attı.

Beylikdüzü’nde bir alışveriş merkezi elektrik panolarında yaşanan ufak çaplı patlama sonrası yangın çıktı. Elektrik kesintisi nedeniyle AVM’de asansörde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Beylikdüzü E-5 karayolu kenarında bulunan bir AVM’de meydana geldi. Çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Beylikdüzü'nde bir AVM'de yangın paniği: İlk görüntüler geldi
OYNAT 00:59
Beylikdüzü'nde bir AVM'de yangın paniği: İlk görüntüler geldi
İstanbul Beylikdüzü'nde alışveriş merkezinde trafoda yangın çıktı. AVM'nin içerisini duman kaplarken, elektriklerin kesilmesi nedeniyle asansörde mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yoğun duman nedeniyle panikleyen AVM'dekiler kendilerini dışarıya attı.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının 4’üncü katta bulunan elektrik panolarında yaşanan ufak çaplı patlama sonrasında çıktığı öğrenildi.

Avm'nin içerisini duman kaplarken, elektriklerin kesilmesi nedeniyle asansörde mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Yangın sonrası yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle asansörlerde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kısa süre yangın kontrol altına alındı.

Avm'nin içerisini duman kaplarken, elektriklerin kesilmesi nedeniyle asansörde mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Yangın sırasında içeride olan bir vatandaş ise yaşananları anlatarak, "Elektrik kontağından kaynaklıymış öyle söylüyor arkadaşlar. AVM’yi boşalttılar asansörde mahsur kalanlar vardı çıkardılar. İçerisi kalabalıktı" dedi.

Böyle vicdansızlık olmaz: Çantasını aldıkları kadını otomobille sürükledi
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Esenyurt'taki Balıkyolu Mahallesi Ozanlar Caddesi'nde geçen Pazar günü otomobildeki 4 şüpheli adres sorma bahanesi ile yabancı uyruklu bir kadının yanına yaklaştı.
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Şüpheliler kadının çantasını alıp, kaçmaya çalıştı. Çantasını vermek istemeyen kadın yerde sürüklendi.
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Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından güvenlik kamera kayıtları incelenerek şüpheliler tespit edildi.
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Polis 27 ayrı suç kaydı bulunan M.Y., 15 ayrı suçtan kaydı bulunan A.D., 4 ayrı suç kaydı bulunan H.Ş., 1 suç kaydı bulunan İ.S.'yi yakaladı.
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Bu kişilerde ayrıca kapkaç sonucu aldıkları 2 kişiye ait telefon ve bir çalıntı plaka da ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili soruşturmaya devam ediliyor.
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Öte yandan kapkaç anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadının yanına yaklaşan şüpheliler, çantasını almaya çalışıyor. Şüphelilere direnen kadın bir süre sürükleniyor. Bu sırada çevredekiler de şüphelilere müdahale etmeye çalışıyor.
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Esenyurt'ta çantasını vermek istemeyen bir kadını otomobil ile sürükleyen ve birçok suçtan kayıtları bulunan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kadını sürükledikleri anlar kameralara yansıdı.


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