Gündem Beyoğlunda geniş çaplı narkotik denetimi
İSTANBUL

Beyoğlu’nda geniş çaplı narkotik denetimi

Polis ekipleri, Beyoğlu'nda uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Cadde ve sokaklarda dar alan çalışması yapan polis ekipleri vatandaşları tek tek durdurup üst araması yaptı.

Haber Merkezi İHA
Beyoğlu’nda geniş çaplı narkotik denetimi
Beyoğlu’nda geniş çaplı narkotik denetimi

İstanbul Beyoğlu’nda polis ekipleri tarafından geniş çaplı asayiş ve narkotik uygulaması yapıldı.

Uygulamaya İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik polisi, çevik kuvvet, yunus polisi ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri katıldı.

Beyoğlu'nda torbacılara polis baskını: Uyuşturucu kuyruğu kameralara yansıdı
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Beyoğlu'nda torbacılara polis baskını: Uyuşturucu kuyruğu kameralara yansıdı
Beyoğlu'nda sokak ortasında kuyruk oluşturarak uyuşturucu alışverişi yapan onlarca kişi cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik 60 ayrı adrese eş zamanlı operasyon başlattı.

İlçedeki Dolapdere, Tarlabaşı gibi birçok mahallede 400 kişilik ekiple gerçekleştirilen denetimde, sokak arasındaki vatandaşlar durdurulup tek tek arama yapıldı.

Uygulama iki gün boyunca devam edecek

Uygulama kapsamında görev alan trafik ekipleri ise şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik arama yaparken, narkotik köpeği Ateş’te denetimlerde kullanıldı. Uygulamalar iki gün boyunca ekipler tarafından aralıksız devam edecek.

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