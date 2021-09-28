Beyoğlu’nda geniş çaplı narkotik denetimi

İstanbul Beyoğlu’nda polis ekipleri tarafından geniş çaplı asayiş ve narkotik uygulaması yapıldı.
Uygulamaya İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik polisi, çevik kuvvet, yunus polisi ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri katıldı.
İlçedeki Dolapdere, Tarlabaşı gibi birçok mahallede 400 kişilik ekiple gerçekleştirilen denetimde, sokak arasındaki vatandaşlar durdurulup tek tek arama yapıldı.
Uygulama iki gün boyunca devam edecek
Uygulama kapsamında görev alan trafik ekipleri ise şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik arama yaparken, narkotik köpeği Ateş’te denetimlerde kullanıldı. Uygulamalar iki gün boyunca ekipler tarafından aralıksız devam edecek.