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Beyoğlu'nda müzikholde tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla yaraladı: 'Alkolün etkisiyle yaptım'

Beyoğlu'nda müzikholde tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla yaraladı: 'Alkolün etkisiyle yaptım'

10:3428/04/2025, Pazartesi
DHA
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Can havliyle kaçan adamı takip eden Z.K. çevredeki vatandaşlar tarafından durdurularak güçlükle sakinleştirildi.
Can havliyle kaçan adamı takip eden Z.K. çevredeki vatandaşlar tarafından durdurularak güçlükle sakinleştirildi.

Beyoğlu'nda bir müzikholde tartıştığı M.Ç.'yi (59) döner bıçağıyla yaraladıktan sonra takip eden Z.K. (52), Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Bıçaklı saldırgan Z.K. olaydan sonra cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayı alkolün etkisiyle gerçekleştirdiğini söyleyen saldırgan tutuklandı.

Beyoğlu'nda bir müzikhole giden Z.K., burada M.Ç. ile tartıştı. Tartışmadan kısa sürede kavgaya dönüşen olayda elinde döner bıçağı bulunan Z.K., M.Ç.'yi yaraladı. Can havliyle kaçan adamı takip eden Z.K. çevredeki vatandaşlar tarafından durdurularak güçlükle sakinleştirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler, saldırgan Z.K.yi olayda kullandığı döner bıçağıyla gözaltına aldı. Yaralı M.Ç. ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı M.Ç.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


'ALKOLÜN ETKİSİYLE YAPTIM'

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Z.K., çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin, alkolün etkisiyle yaşanan tartışma nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.Diğer yandan elinde döner bıçağı bulunan saldırganın çevredekiler tarafından ikna edilmeye çalışıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.




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