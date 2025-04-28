Beyoğlu'nda müzikholde tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla yaraladı: 'Alkolün etkisiyle yaptım'

Beyoğlu'nda bir müzikhole giden Z.K., burada M.Ç. ile tartıştı. Tartışmadan kısa sürede kavgaya dönüşen olayda elinde döner bıçağı bulunan Z.K., M.Ç.'yi yaraladı. Can havliyle kaçan adamı takip eden Z.K. çevredeki vatandaşlar tarafından durdurularak güçlükle sakinleştirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler, saldırgan Z.K.yi olayda kullandığı döner bıçağıyla gözaltına aldı. Yaralı M.Ç. ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı M.Ç.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.