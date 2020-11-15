Biden’dan destek isteyen Kılıçdaroğlu’na CHP’lilerden tepki: Halka değil ABD’ye güveniyor

Orta Doğu Enstitüsü'nden Gönül Tol ile bir söyleşi gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “ABD'nin yeni başkanından Türkiye'ye dair atmasını istediğiniz ilk adım ne olurdu?” sorusuna “Türkiye'deki demokrasi hareketlerini desteklemesini isteriz” cevabını vermişti.

OYNAT 02:19 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Biden'den Türkiye'deki demokrasi hareketlerini desteklemesini isteriz Orta Doğu Enstitüsü'nden Gönül Tol ile bir söyleşi gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “ABD'nin yeni başkanından Türkiye'ye dair atmasını istediğiniz ilk adım ne olurdu?” sorusuna “Türkiye'deki demokrasi hareketlerini desteklemesini isteriz” cevabını verdi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

CHP liderinin bu sözlerine, partide çeşitli kademelerde görev almış CHP'lilerden tepki geldi.

"Kemal Bey CHP'nin ideolojisini benimsemiyor"

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları için "Kılıçdaroğlu’nun bu tavrı Büyük Ortadoğu Projesi'ne hizmet etmek, 'Ben o göreve hazırım' demek. Kemal Bey CHP’nin ideolojisini benimsemiyor. Ona güvenmiyor. CHP’nin ideolojisi ile iktidara gelmek diye bir politika da izlemiyor. Önce ittifaklara sarıldı, şimdi o da yetmeyince mandacı zihniyetle ABD’den umut bekliyor. Halka değil ABD’ye güvenen bir CHP Genel Başkanını düşünmek dahi istemiyorum” dedi.

REKLAM

"Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz"

Eski CHP Meclis Grup Başkanvekili Kemal Anadol da Kılıçdaroğlu’nun sözleri hakkında şu tepkiyi verdi: "Türkiye’de demokratik güçlerin başarısı ülke dışındaki güçlerden gelecek yardıma değil, kendi göbeğini kendinin kesmesine bağlıdır."

"Kılıçdaroğlu'nun sözlerini CHP'li olarak kaldıramıyorum"

CHP'nin eski yöneticilerinden Şahin Mengü ise Kılıçdaroğlu’nun sözleri hakkında "Atatürkçü bir CHP’li olarak kaldıramıyorum. Erdoğan’ı iktidardan uzaklaştıracaksak bunu halkımızla birlikte yaparız. Dışarıdan yardım istemeyiz. Dışardan yardım alırsan sonrasında önüne faturası da gelir. Tarihte örneği çoktur” ifadelerini kullandı.