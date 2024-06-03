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Bilge Çocuk tarafından gerçekleşen kısa hikaye yarışmasının sonuna gelindi: 6 bin çocuk Bakan Tekin ve Alper Gezeravcı ile buluşacak

Bilge Çocuk dergisi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı himayelerinde gerçekleşen "Uzayda Hayat" kısa hikâye yarışmasının sonuna gelindi. Uzay bilimine meraklı çocukları bir araya getiren yarışmanın ödül töreni 8 Haziran’da 6 bin çocuğu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye’nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı ve Trabzonspor’un eski futbolcusu İbrahim Yattara ile buluşturacak. Ödül töreni ile birlikte farklı illerden binlerce öğrenci, İstanbul’un en büyük eğlence merkezi Vialand Tema Park’ta bir araya gelecek.

09:42 - 3/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
18 bin okuldan 6 bin çocuk Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Alper Gezeravcı ile buluşacak.
18 bin okuldan 6 bin çocuk Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Alper Gezeravcı ile buluşacak.

Çocukların araştırma, yazma ve üretme becerilerini geliştirmenin yanı sıra, yerli ve milli şuurla ülke menfaatlerini ön planda tutan uzay bilimi meraklılarının yetişmesine olumlu katkı sağlamak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı’nın himayelerinde Bilge Çocuk dergisinin düzenlediği “Uzayda Hayat” kısa hikâye yarışması 1 Nisan tarihi ile öğrencilerin bilgisine sunulmuştu. 18 Bin okuldan yüzlerce öğrencinin hikayesini gönderdiği yarışmanın ödül töreni, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı ve Trabzonspor’un eski futbolcusu İbrahim Yattarra’nın katılımıyla gerçekleşecek.

En iyi hikâye sahiplerini büyük ödüller bekliyor

Uzay bilimlerine ve uzaya merakı olan çocukları “Uzayda Hayat” kısa hikâye yarışmasında buluşturan proje, Türkiye’deki MEB Bünyesinde bulunan okulların tamamında 5.6.7 ve 8. sınıf öğrencileri arasında gerçekleşiyor. Yarışmanın 8 Haziran’da gerçekleşecek ödül töreninde bütün çocukları çeşitli hediyeler beklerken en iyi hikâyeyi yazan çocuklar eğitim bursu ve eğitim seti sahibi olacak. Aynı zamanda seçilen hikâyeler Bilge Çocuk dergisinde yayımlanırken, minikler ödüllerini törenin değerli konuklarından alarak ömürleri boyunca unutamayacakları gurur dolu bir an yaşayacaklar.

Çocuklar Yattara ile top koşturup Gezeravcı’dan uzayı dinleyecekler

Yerli ve milli şuurla ülke menfaatlerini ön planda tutan uzay bilimi meraklılarının yetişmesine olumlu katkı sağlama amacı ile gerçekleştirilen proje kapsamında derece elde eden çocuklar ödüllerini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Trabzonspor’un eski futbolcusu İbrahim Yattara’dan alma fırsatı yakalayacak. Çocuklar Milli Eğitim Bakanı ile tanışma fırsatı yakalarken Yattara ile top koşturup Gezeravcı’dan uzayı dinleyecekler.

Uzay meraklısı bilge çocukların destekçisi çok

Albayrak Medya’ya ait Bilge Çocuk dergisi tarafından düzenlenen proje, Milli Eğitim Bakanlığı himayelerinde gerçekleşirken çocukları sevindirmek ve aynı zamanda gelişimine katkı sağlamak amacıyla sponsor olan markalar; TURKCELL, VakıfBank, Türkiye Sigorta, Turkish Airlines, Ziraat Bankası olurken destekçi markalar ise KuveytTürk, Katılım Emeklilik, HDI Sigorta olarak sıraya dizildi.


#Bilge Çocuk
#Uzayda Hayat
#Yusuf Tekin
#Alper Gezeravcı
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