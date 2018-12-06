Bilgi sızdıran memura ‘maaş’

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda bir dolandırıcılık çetesi çökertildi. Şebekenin, biri polis 2 memura her ay düzenli maaş ödediği belirlendi. Banka hesaplarından para aktarımı yapıldığını gören çok sayıda vatandaş, soluğu savcılıklarda aldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından 20 Kasım'da İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

OPERASYONU BİLDİRMİŞ

Operasyonlarda, çete elebaşlarından Usame G., Yaşar Ç., 55 farklı dosyadan emniyette kaydı olan Mert Y. ve Şahin V. ile Pendik Nüfus Müdürlüğü'nde görevli memur S.C., Pendik Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru C.Ç’nin de aralarında bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı. Kamu görevlileriyle işbirliği yapan çetenin, S.C. ile C.Ç.'yi maaşa bağladığı belirlendi. Polis memuru C.Ç.'nin, emniyetin bilgi sistemi POLNET üzerinden şebekeye vatandaşların bilgilerini aktardığı, ayrıca muhtemel operasyonları da önceden bildirdiği kaydedildi.

19 BİNİ GÖNDERMEDİN

Nüfus memuru S.C.'nin de yine aynı şekilde şifreli sistemi üzerinden şebekeye bilgi akışı sağladığı ortaya çıktı. S.C.'nin, vatandaşların gizli kalması gereken “anne kızlık soyadı", "kimlik seri no” gibi bilgilerini şebekeye ulaştırdığı tespit edildi. Polis, iki kamu görevlisinin şebekeden aldıkları paraya ve bilgi akışına dair yazışmalara da ulaştı. S.C.’nin, şebeke elebaşı Yaşar Ç.’ye gönderdiği bir mesajda “19 bini daha göndermedin, para nerede, borcunu ver kardeşim” dediği görüldü. Çetenin bu yolla yaklaşık 1 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edildi.