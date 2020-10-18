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İSTANBUL

​Bin 342 kripto asker yakalandı

Bin 342 kripto asker yakalandı

İzmir Başsavcılığı, ankesörlü telefonlardan mahrem imamlarıyla görüşen askerleri tek tek tespit etti. İlki Kasım 2019’da başlayan 11 operasyonda 946’sı muvazzaf bin 342 şüpheli yakalandı. Bunlardan 653’ü tutuklandı, 187’si faydalı itirafçı olmaları nedeniyle emniyetten serbest bırakıldı.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
İzmir’de gerçekleştirilen operasyonlarda 653 şüpheli tutuklandı.
İzmir’de gerçekleştirilen operasyonlarda 653 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ankesörlü telefon yoluyla mahrem imamlarıyla görüştükleri tespit edilen TSK içerisindeki kripto FETÖ üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’nün TSK’daki varlığına büyük darbe vuruldu. İstanbul Başsavcılığı’nca kurulan ülke geneli ankesör veri havuzunun İzmir’le paylaşılması sonucunda peş peşe yapılacak operasyonlar için Kasım 2019’da düğmeye basıldı. Günümüze kadar gerçekleştirilen 11 ayrı operasyonda bin 342 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verilirken şüphelilerden 946’sı muvazzaf, 380’i muvazzaf olmayan asker şahıstan oluştu. 16’sının ise darbe girişimi sonrası kapatılan askeri öğrencisi olduğu öğrenildi.

653 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI 187 İTİRAFÇI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca gerçekleştirilen 11 operasyonda 653 şüpheli tutuklandı. 187 şüpheli faydalı itirafçı olmaları nedeniyle emniyetten serbest bırakılırken, 310 şüpheli tutuklama istemiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliklerince ilk kez hakimlik önünde etkin pişmanlıktan yararlanarak adli kontrolle serbest bırakıldı.

97 ŞÜPHELİ FİRARDA

18 şüpheli ise diğer nedenlerden dolayı emniyetten serbest bırakıldı. 29 şüphelinin operasyon tarihinde diğer kolluk kuvvetleri tarafından haklarında işlem yapılması nedeniyle gözaltı talimatlarının iptal edildiği öğrenildi. Soruşturmada 97 şüpheli ise firari konumda bulunuyor.

YARISI AYNI DELİLLERE RAĞMEN SERBEST BIRAKILDI

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı talimatı verilen 105’i muvazzaf 110 şüpheliden 90’ının emniyetteki işlemleri tamamlandı. 7 şüpheli itirafçı olması nedeniyle emniyetten serbest kalırken, 90 şüpheliden 46’sı İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. 44’ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 8 şüphelinin firari olduğu öğrenildi. Hakimlik şüphelilerin yarısının aynı delil durumuna rağmen serbest bırakması ise tartışmalara neden oldu. Serbest kalan şüphelilerden sadece bir tanesi olan M.E’nin 16 tane farklı kuvvetten asker ile ardışık olarak ankesörlü telefondan arandığı, 17 adet tekil aramasının olduğu öğrenildi.

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