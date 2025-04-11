Binayı kötü bir koku sarınca komşular polise haber verdi: 5 günlük ceset bulundu

İzmir'de dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binada yalnız yaşayan Hüseyin Yavuz'a (60) ait daireden kötü kokular gelmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Yakınları ile beraber dairenin kapısını açan ekipler, Hüseyin Yavuz'un cansız bedeniyle karşılaştı. Yavuz'un cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken yapılan ilk incelemede, cesedin yaklaşık 5 günlük olduğu değerlendirildi.

Öte yandan, evde yapılan incelemede pet şişede alkol bulunduğu, ölüm sebebinin zehirlenme olup olmadığının belirlenmesi için alkol numunesinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.