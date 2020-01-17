Bingöl'de 1 askeri şehit eden teröristlerin, Tunceli'de etkisiz hale getirildiği belirlendi

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İstanbul Valiliği açıkladı: Çekiciden düşerek yaralanan kadın olayında soruşturma başlatıldı

İstanbul Valiliği, Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşen yaşlı kadının yaralandığı olayla ilgili çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açıldığını açıkladı. Valiliğin açıklamasında kazanın tüm yönleriyle soruşturulduğu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın süreci bizzat takip ettiği belirtildi.