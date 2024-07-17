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Bingöl'de başıboş köpek saldırısı: 8 yaşındaki çocuk yaralandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde başıboş köpekler, 8 yaşındaki Miraç Aksoy'a saldırdı. Baldırından yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

16:35 - 17/07/2024 Çarşamba
AA
Bingöl'de başıboş köpekler 8 yaşındaki çocuğa saldırdı.
Bingöl'de başıboş köpekler 8 yaşındaki çocuğa saldırdı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu 8 yaşındaki çocuk yaralandı.


Turgut Özal Mahallesi Çavreşi Caddesi'ndeki evlerinin önünde oynayan Miraç Aksoy'a sahipsiz köpek saldırdı.


Çevredekilerin yardımıyla kurtuldu

Aksoy, kalçasından ve bacağından yaralanırken, durumu fark eden çevredekiler köpeği uzaklaştırdı.


Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürülen Aksoy, tedavisinin ardından taburcu edildi.


Aksoy, sokakta oynadığı sırada köpeğin saldırısına uğradığını belirterek,
"Arkadaşlarımın bağırmasıyla köpek korkup kaçtı. Sonra beni hastaneye götürdüler"
dedi.

Aksoy'un amcası Ramazan Aksoy da sahipsiz köpek sorununa bir çözüm bulunmasını istediklerini ifade etti.




#Bingöl
#sahipsiz köpek
#Başıboş köpek sorunu
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