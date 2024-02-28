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Bingöl'de çığ düştü: Aranan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Bingöl'ün Genç ilçesi Yenisu köyü yakınında düşen çığın altında kalan 64 yaşındaki Ekrem Canlı'nın cansız bedeni bulundu. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, "Ekrem kardeşimizin cansız bedenine ulaştığımızla ilgili bir haber geldi. Şu anda arkadaşlar onun tespitini yaptı. Zarar vermeden ona ulaşmaya çalışıyorlar, an itibarıyla ulaştık." dedi.

09:26 - 28/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:56 - 28/02/2024 Çarşamba
DHA
Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

Olay yerine gelip, yetkililerden bilgi alan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, "Bildiğiniz gibi Ekrem Canlı isminde 64 yaşındaki bir vatandaşın kaybolduğu ihbarı ile dün 20.12'de 112'ye bir çağrı düştü. Bunun üzerine Genç Yenisu köyüne geldik. Köye geldiğimizde bir çığ olduğu anlaşıldı. Dün ekiplerimiz buraya gelip, gece saat 02.30'a kadar çalışmalara devam etti. Soğuk, donma ve kötü hava nedeniyle çalışmalara ara verdik. Sabah saat 06.00 gibi faaliyetlerimize tekrar başladık. Vali Yardımcılarımız, Genç Kaymakamımız, Genç Belediye Başkanımız, AFAD Müdürümüz, Jandarma Komutanımızla beraber yine Kiğı Belediye Başkanımız da buradalar. Ekrem kardeşimizin cansız bedenine ulaştığımızla ilgili bir haber geldi. Şu anda arkadaşlar onun tespitini yaptı. Zarar vermeden ona ulaşmaya çalışıyorlar, an itibarıyla ulaştık. Çalışan ekiplerimize çok teşekkür ederim" dedi.

#Bingöl
#Genç
#Çığ
#Ahmet Hamdi Usta
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