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Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan iki avcı helikopterle kurtarıldı

Bingöl'ün Genç ilçesinde yolu kar nedeniyle kapalı olan mezrada mahsur kalan 2 kişi, askeri helikopterle kurtarıldı.

07:29 - 25/03/2024 Pazartesi
AA
İki kişi, mezraya inen helikopterle kurtarıldı
İki kişi, mezraya inen helikopterle kurtarıldı

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Yolaçtı köyü Coşkunlar mezrasında ava giden 2 kişi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sığındıkları boş bir evde mahsur kaldı.


İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD,112 Acil Sağlık, Özel İdare ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle yol açma çalışmalarının 2-3 gün süreceğinin tespit edilmesi üzerine bölgeye askeri helikopter sevk edildi.


İki kişi, mezraya inen helikopterle kurtarıldı.




#jandarma
#Bingöl
#arama kurtarma
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