​Bingöl'de teröristlerin gömdüğü EYP imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde Adaklı kırsalında icra edilen operasyonda 21 adet 12 kilogram dolu mutfak tüpü, 1 adet patlamamış 155 mm top mermisi, 200 metre uzunluğunda kablo ele geçirilmiştir” denildi.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.