Bingöl'de "usulsüz engelli raporu" operasyonu: 18 şüpheli yakalandı

“Kadınlar da olmasaydı parçalamışlardı”<br><br>Çocuğun köpeklerin saldırısından çok etkilendiğini aktaran Anne Abide Tunç, “Çocuklarla beraber oynamaya gelmişler. Ben de bilmiyordum, yeğenim çağırdı beni. Dedi köpekler saldırmış Osman’a, ben de hemen koşup geldim. Kadınlarda olmasaydı parçalamışlardı. Belki de Osman yoktu. Kadınlar kurtarmış. Onlardan Allah razı olsun. Bu duruma çözüm bulsunlar. Çok şükür şuan iyi ama çocuk çok korktu, psikolojisi bozulmuş. Ne yemek yiyordu, ne su içiyordu. Çok korkmuş, ayakta bile duramıyor” şeklinde konuştu.