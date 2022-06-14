Gündem Bingölde "usulsüz engelli raporu" operasyonu 18 şüpheli yakalandı
BİNGÖL

Bingöl'de "usulsüz engelli raporu" operasyonu: 18 şüpheli yakalandı

Bingöl'de düzenlenen operasyonda, usulsüz, sahte engelli raporuyla kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla 18 zanlı daha gözaltına alındı.

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Haber Merkezi AA
Bingölde usulsüz engelli raporu operasyonu: 18 şüpheli yakalandı
Arşiv.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamaya göre, engelli raporları kullanılarak indirimli araç alma, engelli maaşı bağlanması, bakım ücreti başvuruları, malulen emekli olma, askerlik için çürük raporu alma, indirimli elektrik-su aboneliği ve benzeri devletin engelli vatandaşlara sağladığı maddi manevi kolaylıklarla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, usulsüz rapor alan, almaya çalışan kişilerden bazılarının olayı organize ettiği iddiasıyla 18 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, soruşturma kapsamında 35 kişinin ifadesine başvuruldu.

8 Haziran'da operasyon kapsamında 25 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan dördü tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.

Bingöl’de altı yaşındaki çocuk köpeklerin saldırısına uğradı: Kadınlar da olmasaydı parçalamışlardı
FOTOĞRAF 6
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Olay, merkeze bağlı İnalı Mahallesi Uğurlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla evinin yakınındaki bir bölgeye erik toplamaya giden 6 yaşındaki Osman Tunç’a başıboş köpekler saldırdı. Köpeklerin saldırısını gören çevredeki kadınlar, küçük çocuğu imdadına yetişti.
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Ailesine haber verilmesi üzerine hastaneye kaldırılan küçük çocuk, baldırından ve sırtından köpeklerin saldırması sonucu yaralandı.
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Öte yandan, geçtiğimiz 26 Mayıs’ta yine İnalı Mahallesi’nde başıboş 4 köpek, 7 yaşındaki bir çocuğa daha saldırıp kalçasından ve bacaklarından yaralamıştı.<br>
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“Kadınlar da olmasaydı parçalamışlardı”<br><br>Çocuğun köpeklerin saldırısından çok etkilendiğini aktaran Anne Abide Tunç, “Çocuklarla beraber oynamaya gelmişler. Ben de bilmiyordum, yeğenim çağırdı beni. Dedi köpekler saldırmış Osman’a, ben de hemen koşup geldim. Kadınlarda olmasaydı parçalamışlardı. Belki de Osman yoktu. Kadınlar kurtarmış. Onlardan Allah razı olsun. Bu duruma çözüm bulsunlar. Çok şükür şuan iyi ama çocuk çok korktu, psikolojisi bozulmuş. Ne yemek yiyordu, ne su içiyordu. Çok korkmuş, ayakta bile duramıyor” şeklinde konuştu.
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Erik toplamaya giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan ve yaralanan Osman Tunç ise “Erik toplamaya geldik, sonra bir yandan köpekler geldi. Bizi kovaladılar” dedi.<br>
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Geçtiğimiz 26 Mayıs’ta yine İnalı Mahallesi’nde başıboş 4 köpek, 7 yaşındaki bir çocuğa daha saldırıp kalçasından ve bacaklarından yaralamıştı.
Bingöl’de altı yaşındaki çocuk köpeklerin saldırısına uğradı: Kadınlar da olmasaydı parçalamışlardı
Bingöl merkezde arkadaşlarıyla erik toplamaya giden 6 yaşındaki Osman Tunç'a 7 başıboş köpek saldırdı. Çevredekiler tarafından kurtarılan küçük çocuk, baldırından ve sırtından çeşitli yaralar aldı. Çocuğun köpeklerin saldırısından çok etkilendiğini aktaran Anne Abide Tunç, “Çocuklarla beraber oynamaya gelmişler. Ben de bilmiyordum, yeğenim çağırdı beni. Dedi köpekler saldırmış Osman'a, ben de hemen koşup geldim. Kadınlar da olmasaydı parçalamışlardı. Belki de Osman yoktu" şeklinde konuştu.

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