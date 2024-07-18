Bir gözümüz yangında diğeri gökyüzünde

Türkiye’nin ciğerlerini koruyan Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü’nün orman yangın ekiplerinin ihbar anından yangının söndürülmesine kadar yaptığı bütün işlemleri yerinde gözlemledik.

3 gün boyunca Buca Orman Yangını İlk Müdahale Ekibi ile birlikte kaldık. Onların bir gününü nasıl geçirdiğini anlamak, yangına hazırlanmak ve neler yaptıklarını görmek için 72 saat boyunca birlikte vakit geçirdik.

3 GÜNDE 2 YANGIN

İzmir’de bulunduğumuz süre içerisinde toplam iki yangın gerçekleşti. Ekipler en az yangın çıkan günlere denk geldiğimizi, normalde günde 3-4 yangına müdahalede bulunduklarını belirtti. Bizim şahit olduğumuz yangınlardan birine ilk ekip 7 dakikada diğerine ise 9 dakikada müdahale etti. Yangının büyümesi engellenerek müdahale daha zor hale gelmeden yangın söndürüldü. Bunun yanı sıra yangınlara yapılan müdahalelerde ekiplerin organizasyonu ve iş bölümü mükemmel işliyordu. Yangının nerede yoğun olduğunu anlayan arazöz şoförü aracı nerede durduracağını, hortumları taşıyan kişi gözle ölçüm yaparak kaç hortum gerektiğini, hortumun başında duran kişi ve diğerleri seri anlaşarak organize oldu.

CANLARINI HİÇE SAYIYORLAR

Yangına müdahale esnasında yangının pik yaptığı noktaya acilen ulaşmak isteyen ekipler canlarını hiçe sayarak müdahale etti. Bu ekiplerin arasında yangınlarda yaralanan birçok personel de bulunuyor. Bunlardan biri de kule personeli Yücel Kavaz. 2019’da Menemen yangınına müdahale esnasında vücudunda birçok yanık oluştuğunu belirten Kavaz, “Yangının ortasında kalan 3 personeli kurtarmaya çalışırken rüzgar bir anda ters yönden esti ve vücudum o sıcaktan fazlasıyla etkilendi. Yüzüm kollarım ve kulaklarımda yaralar oluştu. 40 gün yanık ünitesinde yoğun bakımda yattım ve iyileştikten hemen sonra görevime yeniden başladım” ifadelerini kullandı.

KIYAFETLERLE UYKU

Ateş savaşçıları haftanın 5 tam günü görev yerinde acil bir duruma karşın yatılı olarak bekliyor. Yaklaşık 10 kişiden oluşan bu ekibin günleri birlikte geçiyor. Yangın müdahale ekibi yangına sürekli olarak hazır beklemek için bazı günlerde yatarken dahi kıyafetlerini çıkarmıyor.

GÖZLERİ GÖKYÜZÜNDE

Personelin bir gözü ise gökyüzünde. Ekipler güneşli günlerde tedirgin beklerken özellikle yangının en fazla çıktığı 13.00-19.00 arasında daha fazla tetikte. Ancak ekibin yağmur yağdığında gösterdiği sevinç görülmeye değer. Yağmur yağdığında yangın çıkma ihtimalinin yüzde 90 düştüğünü söyleyen ekip, mutluluğunu yağmura çıkarak gösterdi. Yağmur onlar için adeta bayram sevinci haline geliyor.

İZMİR’DE 110 ORMAN İÇİN EKİP NOKTASI

Kaldığımız Buca orman Yangını İlk Müdahale Ekibi İzmir’de bulunan 110 noktadan bir tanesi. Ormanların derinliklerinde görülmeyen birçok noktada yangın müdahale ekipleri araçları ve ekipmanları ile birlikte bekliyor. Bu görev noktalarından birkaçını ziyarette de bulunduk. Bu ekiplerin birçoğuna ulaşım çok zor şartlarda sağlanıyor.

KRİTİK NOKTA GÖZETLEME KULELERİ

Yangının tespitinde gözetleme kuleleri önemli rol oynuyor. İzmir’de bulunan Yamanlar gözetleme kulesinde bulunduğumuz dakikalarda gelen ihbar üzerine görevli personel Sezgin Selvi, nokta tespitinde bulunarak ekipleri yönlendirdi. Selvi, “Ekiplerin yangına en hızlı şekilde sevkini burada sağlıyoruz. Kuleler araç sürücülerine orman içinde hareket etmeleri zor olduğu için yön talimatları veriyor. Araç takip sistemleri ile biz onları izleyerek hangi yöne gitmeleri gerektiğini söylüyoruz ve müdahaleleri bu şekilde hızlandırabiliyoruz” dedi.

Serkan Dalkılıç

Sosyal medya gazına gelmeyin

Yangın söndürme ekipleri ile geçirdiğimiz 3 gün içerisinde bize ilettikleri en büyük sitemlerden biri de sosyal medya üzerinde 'orman yangınlarına müdahale edilmiyor' sözlerinin kendilerini çok üzdüğü oldu. Yangın ekiplerinde çalışan Serkan Dalkılıç, “Müdahale edilmiyor denilen orman yangınlarına bir dakika daha erken varabilmek için bizim çok arkadaşımız şehit oluyor. Araç görmedikleri için yerden müdahale yok sanıyorlar ancak biz araçları gidebilecekleri son noktaya kadar götürüp kilometrelerce hortum açıyoruz. Bir hortum boş halde 8 kilo geliyor ve bir hortum sadece 25 metre. Yeri geldiğinde yüze yakın hortumu uç uca takıp müdahalemizi yapıyoruz” diye konuştu.

25 BİN ORMAN SAVAŞÇISI

Orman yangınlarına müdahale için Tarım ve Orman Bakanlığı operasyonel gücünü artırmak için gerekli çalışmaları gerçekleştiriyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın son yaptığı açıklamaya göre toplamda 25 bin personel bin 600 farklı noktada konuşlanarak orman yangınlarına karşı hazır halde bekliyor. 26 uçak, 105 helikopter, 14 İHA, bin 686 arazöz, 2 bin 655 ilk müdahale aracı ve 831 iş makinesi de 25 bin personelin orman yangınlarına karşı verdiği mücadelede onlara yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra 184’ü insansız olmak üzere 776 kule ile hava araçlarının ikmal yapabilmesi için 4 bin 744 havuz ve gölet ile orman yangınlarıyla mücadele gerçekleştiriliyor.







