Bir günde kendini yalanladı

Türkiye, kaybolduktan 19 gün sonra dere kenarında cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin’e ağlıyor. Diyarbakır'ın kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde öldürülen Narin Güran’ın cansız bedeni, dere kenarında bir çuval içinde üzerine de taş yerleştirilmiş şekilde bulunmuştu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında olayın baş şüphelisi olarak tutuklanan Narin’in muhtar amcası Salim Güran’ın 1 Eylül günü saat 19.30'da Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ilk ifadesi ile 2 Eylül günü Diyarbakır 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesi çelişkilerle dolu. Amca Güran'ın 1 Eylül'de “Hatırlamıyorum” dediği her şeyi ertesi gün hatırlaması dikkatlerden kaçmadı.

HEM TARLADA HEM AMCADA!

Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadesinde Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos günü, nerede olduğunu bir türlü hatırlamayan Güran, 17.40 -19.05 saatleri arası nerede olduğuna ilişkin soruyu “Kesin tarladaydım, hatırlamıyorum” diye cevaplamıştı. Güran 2 Eylül’de Diyarbakır 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesinde ise olay günü saat 16.30-17.00 arasında tarlaya döndüğünü belirtti: “Oradan çiftliğe gittik, hayvan pisliğinden dolayı fıskiyeler tıkanmıştı. Güneş batmadan önceye kadar tarlada birlikte çalıştık. Saat 20.00 sıralarında tarlada ben, Mehmet Selim Atasoy ve oğulları çalışıyorken, kızım Gizem arayıp Narin'in kaybolduğunu söyledi. Daha sonra ben ve Mehmet Selim köye gittik. Olay günü saat 18.00-20.00 arası Hüseyin Güran isimli amcamın yanına hoşgeldine gittim. Kendisi Mersin'den gelmişti. Amcamın yanında çok kalmadım. Ben oradayken Mehmet Salim Atasoy beni arayıp şüpheli bir aracın geldiğini söyledi. Ben de bu aracın yanına gittim. Yanlarına vardığımda eski muhtar Mehmet Sadık Karacoşan'ın torunlarının araba sürmeyi öğrendiklerini gördüm. Oradan ayrılıp Mehmet Selim Atasoy'un yanına gittim.”

ARABAMA HERKES BİNER

İlk ifadesinde Narin'in DNA'sının aracında ne aradığıyla ilgili “Narin’in hiç aracına binmediğini, bu konuyla ilgili fikri olmadığını” söyleyen Güran, aracına eşi ve çocuklarının bindiğini öne sürmüştü. “Benim kullandığım süre içinde Narin Güran binmemiştir, onu aracımla hiçbir yere götürmedim. Benim arabamın içinde kesinlikle yer almamıştır. Benden habersiz birileri girebilir, bu benim kontrolümde olan bir şey değil” diyen Güran, 1 gün sonra ise tam tersi ifade verdi: “Bizim ailede herkes herkesin arabasına biner. Bu sebeple Narin benim kullandığım araca binmiş olabilir. DNA bu şekilde çıkmış olabilir. Sadece benim aracımda çıkmış olmasının sebebi, benim aracımın tüm kardeşlerim tarafından ortak kullanılması olabilir.”

EN SON NİŞANDA GÖRDÜM

Salim Güran ilk ifadesinde, “Yeğeniniz olan Narin Güran'ı en son nerede ve nasıl gördünüz?” sorusuna “Hatırlamıyorum” yanıtını vermişti. Ancak 2 Eylül’deki ikinci ifadesinde, “Olay günü Narin'i görmedim. En son olaydan birkaç gün önce yeğenimin nişanı vardı. Narin'i orada gördüm” dedi.

Bakanlar Narin'e gitti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narin Güran'ın kabrini ziyaret etti. Diyarbakır'a gelen 3 bakan, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın kabrinin bulunduğu Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'na geçti. Narin’in kabrini ziyaret eden bakanlar dua edip mezara çiçek bıraktı. Kabir ziyaretinde İl Müftüsü Celal Büyük tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Bakan Tunç, Valilik binasında yaptığı açıklamada "26 kişinin şüpheli, 241 kişinin tanık olarak olmak üzere toplam 267 kişinin ifadesi bugüne kadar alınmıştır. 22 şüpheli halen gözaltında olup, yarın (bugün) Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edileceklerdir" dedi. Soruşturmanın büyük bir titizlikle sürdürüldüğü kaydeden Bakan Tunç, arama çalışmaları süresince 8 dere, 5 gölet, 21 su kuyusu, 49 kilometre su kanalının arandığına işaret ederek şu anda da delil toplama işlemlerine titizlikle devam edildiğini belirtti. Tunç, soruşturmadaki gizlilik kararına ilişkin de "Şüphelilerin delillere ulaşarak ifade taktikleri geliştirilmesinin önüne geçilmesi için çok kritiktir" diye konuştu.

Muhtarlıktan uzaklaştırıldı

Tutuklanan amca Salim Güran, artık muhtar değil. Soruşturma kapsamında 2 Eylül'de tutuklanan Güran, Bağlar Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulu kararıyla Tavşantepe Mahallesi Muhtarlığı’ndan uzaklaştırıldı. Güran’ın yerine geçici olarak birinci aza görevlendirildi. Kesin hüküm verildiğinde Salim Güran'ın muhtarlığının tamamen sona erip ermeyeceğine karar verilecek.

Vicdanen çekiliyorum

Davadan çekildiğini açıklayan Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul, Yeni Şafak'a konuştu. Dosyayı aldığında Narin'in henüz bulunmadığını anlatan Toğrul, şunları söyledi: “Hâlâ hayatta olabilme ihtimali vardı. Cesede ulaşılması ve böyle kötü bir biçimde olması, diğer şüphelilerin beyanı nedeniyle dosyada bulunmak istemiyorum. Annelik vicdanıyla hareket ediyorum. Kimseyi zan altına sokmak istemiyorum. Belki Salim Bey ileride beraat edecek. Ben tamamen vicdanen hareket ediyorum. Bu konuda bir yorum yapmak istemiyorum. Oldukça üzgün olduğumuz bir konu. Gördükçe içimiz parçalanıyor. Bir avukat olarak dosyaya dahil olmak istemiyorum.”

Adliyeye sevk bugün

Narin'in ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklu Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 23 şüpheliden 1'i jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şüphelinin, mahallede görevli imam olduğu öğrenildi. Adalet Bakanlığı, Jandarmadaki işlemleri süren diğer 22 şüphelinin, bugün adliyeye sevklerinin beklendiğini açıkladı.







