Bir kentte acil servisler alarm veriyor: Doktorlar 'vakalarda artış var' diyerek uyardı

“Sıcak mevsimlerde özellikle dışarıdan yenen besinlerde, gıda zehirlenmeleri vakalarını çok görüyoruz. Bu yüzden çok güvenmediğimiz restoranlar veya dışarıdaki yemeklerden biraz daha uzak kalmak gerekir. Açıkta satılan yiyeceklerden veya pişmemiş et ürünleri ve diğer gıda ürünlerinden uzak durmak lazım. Çünkü sıcağa bağlı bu bakterilerin üremesinde de hızlıca artış olduğu için yazın özellikle salgına hastalıklara yol açabilir.”