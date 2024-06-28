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Hayat

Bakanlık uyardı: Cildinizde bu belirtiler varsa hemen doktora başvurun! 25 yaşından sonra...

Sağlık Bakanlığı, güneşin zararlı etkilerinden korunma konusunda vatandaşları uyarıp, bozulan çevresel faktörlerin de etkisiyle son yıllarda cilt kanserlerinde artış gözlenebileceğini bildirdi. Ciltte yeni leke, mevcut çil veya benlerde değişiklikler olduğunun fark edilmesi durumunda doktora başvurulması uyarısı yapılıyor. Bakanlık yetkilileri, cilt kanserlerinden korunmak için alınması gereken önlemleri de sıraladı.

14:02 - 28/06/2024 الجمعة
AA
Cilt kanserlerinin en yaygın türlerinden BHK ve SHK, genellikle güneşe maruz kalan bölgelerde oluşuyor.
Cilt kanserlerinin en yaygın türlerinden BHK ve SHK, genellikle güneşe maruz kalan bölgelerde oluşuyor.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, cilt kanserleri, "bazal hücreli karsinom (BHK)", "skuamöz hücreli karsinom (SHK)" ve "melanom" olmak üzere başlıca üç türde görülüyor.


Güneşe maruz kalan bölgelerde oluşuyor

Cilt kanserlerinin en yaygın türlerinden BHK ve SHK, genellikle güneşe maruz kalan bölgelerde oluşuyor. Melanom ise cilt kanserlerinin en tehlikeli türü olarak biliniyor.


Bozulan çevresel faktörlerin de etkisiyle son yıllarda cilt kanserlerinde artış gözlenebileceğini belirten yetkililer, erken teşhisin cilt kanserinde hayati önem taşıdığına dikkati çekerek, vatandaşlara ciltlerini düzenli kontrol etme alışkanlığı geliştirmeyi öneriyor.


25 yaşından sonra yeni bir ben ortaya çıkarsa...

Ciltte yeni leke, mevcut çil veya benlerde değişiklikler olduğunun fark edilmesi durumunda doktora başvurulması uyarısı yapılıyor.


Vücuttaki benlerin genellikle zararsız olduğunu anlatan yetkililer, bu benlerden birinin farklı görünmesi veya 25 yaşından sonra yeni bir benin ortaya çıkması durumunda doktora başvurulması önerisinde bulunuyor.


Cilt kanserinden korunmak için alınması gereken önlemler

Bakanlık yetkilileri, cilt kanserlerinden korunmak için alınması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı:

"Güneşe maruz kalma süresini azaltın. Güneşin yoğun olduğu 11.00-15.00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçının. Açık kalan deri bölgelerine, güneşe çıkmadan 30 dakika önce güneş koruyucu krem sürün ve 2-3 saatte bir tekrarlayın. Sık dokunmuş giysiler, geniş kenarlı şapkalar ve UV korumalı gözlükler kullanarak cildinizi koruyun. Gölge, güneşten korunmanın en basit ve etkili yollarından biri. Bu nedenle gölgede durun."

Vatandaşların bu önlemleri alıp özellikle yaz aylarında güneşten korunarak, cilt kanseri riskini önemli ölçüde azaltacağı belirtiliyor.




#Cilt Kanseri
#Sağlık Bakanlığı
#Sağlık
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