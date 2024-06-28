Bakanlık uyardı: Cildinizde bu belirtiler varsa hemen doktora başvurun! 25 yaşından sonra...

"Güneşe maruz kalma süresini azaltın. Güneşin yoğun olduğu 11.00-15.00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçının. Açık kalan deri bölgelerine, güneşe çıkmadan 30 dakika önce güneş koruyucu krem sürün ve 2-3 saatte bir tekrarlayın. Sık dokunmuş giysiler, geniş kenarlı şapkalar ve UV korumalı gözlükler kullanarak cildinizi koruyun. Gölge, güneşten korunmanın en basit ve etkili yollarından biri. Bu nedenle gölgede durun."